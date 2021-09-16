Milyonlarca memur olmak için girdiği Kpss sonuçlandı. Memur adayları tercih yapmak için puan türlerinin ne anlama geldiğini araştırmaya başladı. Peki, KPSS P3 puanı nedir? KPSS P3 puanı nasıl hesaplanır? KPSS P3 puanı ile hangi kurumlar alım yapar? ayrıntılar haberimizde...

KPSS P3 PUANI NEDİR?

KPSS P3; Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda (yüzde 50) ağırlığa sahip olduğu, Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür.

KPSS P3 puanının hesaplanmasında;

Genel Yetenek yüzde 50, Genel Kültür yüzde 50 ağırlığa sahiptir.

Adaylar KPSS B Grubu Lisans atamaları için "çift sayılı" yıllarda KPSS lisans sınavına girerek bu puanı almak zorundadır. "Tek sayılı" yıllarda yapılan KPSS lisans sınavında elde edilen KPSS P3 puanı tercihlerde kullanılmaz.

KPSS P3 PUANI NASIL HESAPLANIR?

KPSS P3 puan türü Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu, Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür.

KPSS P3 Puanının hesaplanmasında;

Genel Yetenek; %50,Genel kültür %50 ağırlığa sahiptir.

Yani her iki dersin de hesaplamadaki katkısı eşittir. Standart sapmadan bağımsız olarak her iki test de ham puana karşılık gelen netler ile eşit olarak değerlendirilir.

Adaylar KPSS B Grubu Lisans atamaları için "çift" yıllarda KPSS Lisans sınavına girerek bu puanı almak zorundadırlar. Tek yıllarda yapılan KPSS Lisans sınavında elde edilen KPSS P3 puanı tercihlerde kullanılamamaktadır.

Adayların genel Yetenek sınavına katılmaları ve her iki testten de ayrı ayrı en az 1 net yapması gerekmektedir. 1 net yapamayan adayın puanı hesaplanmayacaktır.

KPSS P3 PUANI İLE HANGİ KURUMLAR ALIM YAPMAKTADIR?

• Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM) (60 ve üzeri)

• Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı (70 ve üzeri)

• Gümrük Muhafaza Memurluğu

• Gümrük Muayene Memurluğu

• Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı

• Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü

• Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü

• Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü

• T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü

• Adalet Bakanlığı, Adliyeler (Kâtiplik, Mübaşir, İnfaz koruma)

• Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü

• Ulaştırma, Denizcilik ve Haber leşme Bakanlığı

• Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

• Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

• Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

• Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

• Orman Genel Müdürlüğü Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

• Gençlik Spor Genel Müdürlüğü

• Makina Kimya Endüstrisi Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

• TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)

• Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

• Gümrük Müsteşarlığı

• Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

• Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

• Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

• Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel Alımı

Üniversiteyi ailenizin yanında mı okumayı tercih edersiniz başka bir şehirde mi? — Haberler.com (@Haberler) September 16, 2021

Haberler.com - Gündem