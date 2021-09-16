Memur adaylarının memuriyet hakkı kazanıp kazanamadıklarının belli olduğu Kpss sonuçları açıklandı. Memur adayları ÖSYM'den 2021 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları açıklandı haberini bekliyorlardı. KPSS P10 öğretmenlik puan türü nedir? KPSS P10 öğretmenlik puan türü ne işe yarar? KPSS öğretmenlik puan türü nedir? detayları haberimizde...

KPSS ÖĞRETMENLİK PUAN TÜRÜ NEDİR?

Öğretmen olarak atanmak isteyen memur adaylarının ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) sınavına katılmayan branşları P10 puan türünde, ÖABT sınavına katılan branşları P121 puan türünde branşlarına yönelik olarak istenilen puanı aldıktan sonra öğretmen atamalarına başvurması gerekmektedir.

KPSS P10 PUAN TÜRÜ NEDİR?

Eğitim fakültelerinden mezun olan lisans mezunu adayların öğretmenlik tercihlerinde kullandıkları puan türüdür. Genel Kültür + Genel Yetenek + Eğitim bilimleri bileşenleri ile hesaplanmaktadır.

KPSS P10 puan türünün ağırlıkları şu şekildedir: Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

• Genel Kültür: 0,30

• Genel Yetenek: 0,30

• Eğitim Bilimleri: 0,40

Ayrıca, KPSS P10 puan türü, 1 yıl süreyle geçerliliğini korumaktadır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

KPSS P10 PUAN TÜRÜ NE İŞE YARAMAKTADIR?

KPSS P10 puan türü, öğretmen olmak isteyen adayların atama için yeterli puanı alması halinde öğretmen olarak devlet okullarında görev almalarını sağlayabilecek bir KPSS öğretmenlik puan türüdür.

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