KPSS önlisans polislik taban puanı kaç? 2020 KPSS polislik (POMEM) başvuru şartları neler?
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KPSS önlisans polislik taban puanı kaç? 2020 KPSS polislik (POMEM) başvuru şartları neler?

26.11.2020 15:25 | Son Güncelleme: 26.11.2020 15:30
KPSS önlisans polislik taban puanı kaç? 2020 KPSS polislik (POMEM) başvuru şartları neler?

2020 KPSS önlisans sonuçlarının açıklamamsının ardından adaylar polislik hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, 2020 KPSS polislik (POMEM) başvuru şartları neler? KPSS önlisans polislik taban puanı kaç?

Önlisans düzeyinde gerçekleşen Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarının açıklanması ile beraber polis olmak isteyen vatandaşlar KPSS polislik taban puanını araştırıyor. KPSS önlisans polislik taban puanı kaç? 2020 KPSS polislik (POMEM) başvuru şartları neler?

KPSS ÖNLİSANS POLİSLİK TABAN PUANI KAÇ?

İçişleri Bakanlığı'nın belirlediği tarihlerde ve Polis Akademisi Başkanlığı'nın gerçekleştireceği sınavda, KPSS'de Lisans mezunları KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (70,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak kaydıyla bir üst seviyeye geçebilmektedir.

KPSS önlisans polislik taban puanı kaç? 2020 KPSS polislik (POMEM) başvuru şartları neler?

2020 KPSS POLİSLİK (POMEM) BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

27. Dönem POMEM başvurusu için şartlar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından açıklandı. Soylu, başvuru şartları ve polis alımı hakkında bazı bilgilere yer verdi. Buna göre 18 yaşını tamamlayanlar arasında 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almayanlar (1 Ocak 1991 ve sonraki tarihlerde doğan) KPSS'den 60 puan üzeri almaları halinde POMEM başvurusu yapabilecek.

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KPSS önlisans polislik taban puanı kaç? 2020 KPSS polislik (POMEM) başvuru şartları neler?

27. dönem POMEM polis alımında KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için KPSS lisans puanı P3 puan türünden 60, önlisans mezunları için 93 puan türünden 65 taban puan veya üzerinde puan almış olmak.) şartını taşımak önemli olacak.

KPSS önlisans polislik taban puanı kaç? 2020 KPSS polislik (POMEM) başvuru şartları neler?

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