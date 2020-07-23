KPSS ön lisans başvurusu başladı mı? 2020 KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuru ücretleri
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KPSS ön lisans başvurusu başladı mı? 2020 KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuru ücretleri

KPSS lisans geç başvuru sürecinde sona yaklaşılırken adaylar, KPSS ön lisans, ortaöğretim sınavı ne zaman merak ediyor. Kamu personeli olabilmek için ter döken binlerce vatandaş, ''KPSS ön lisans başvurusu ne zaman?'' KPSS ortaöğretim başvuru ücretlerini aratıyor.

KPSS ön lisans başvurusu başladı mı? 2020 KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuru ücretleri
23.07.2020 11:36 | Son Güncelleme: 23.07.2020 11:40

KPSS lisans düzeyindeki sınav 6 Eylül'de yapılacak. Ön lisans ve ortaöğretim mezunları için düzenlenen KPSS sınavı için tarihler belli oldu. Buna göre KPSS 2020 ön lisans sınavı 25 Ekim'de gerçekleştirilecek. Peki, 2020 KPSS ücretleri ne kadar?

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ön lisans düzeyinde gerçekleşmesi planlanan KPSS sınavı başvurusu 21 Ağustos - 2 Eylül tarihleir arasında ÖSYM üzerinden alınacak. Ön lisans KPSS geç başvuru işlemi ise 10-11 Eylül arasında yapılacak. Sınav 25 Ekim'de hayata geçirilecek.

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Lisas sınavlarına kısa süre kala, ön lisans ücretleri de aratılan diğer konulardan. Henüz ÖSYM'den KPSS ön lisans ücretlerine yönelik bir açıklama yapılmamasına karşılık, geçen yıl 80 TL olarak kabul edilmişti. Bu yıl da ücretlerin bu şekilde olması bekleniyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM 2020 BAŞVURULARI

2020 KPSS ortaöğretim başvuruları 15-30 Eylül tarihleri arasında başlayacak. Sınav geç başvuruları ise 8-9 Ekim günlerinde alınacak. KPSS ortaöğretim sınavı ise 22 Kasım'da gerçekleşmiş olacak.

KPSS NE ZAMAN?

2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020

2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020

2020 EKPSS: 11 Ekim 2020

2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020

2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020

2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020

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