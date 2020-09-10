KPSS ÖABT sınav giriş belgesi yayımlandı! 2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınav yeri sorgulama
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KPSS ÖABT sınav giriş belgesi yayımlandı! 2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınav yeri sorgulama

ÖSYM, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı için giriş yerlerini açıkladı. Adaylar https://ais.osym.gov.tr adresindne sınava girecekleri yeri öğrenebilecekler. KPSS ÖABT sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte ayrıntılar...

KPSS ÖABT sınav giriş belgesi yayımlandı! 2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınav yeri sorgulama
10.09.2020 14:36 | Son Güncelleme: 10.09.2020 14:43

ÖSYM tarafından 20 Eylül tarihinde uygulanması planlanan 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) giriş belgesi adayların erişimine açıldı.

KPSS ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI!

20 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 10 Eylül 2020 tarihinde saat 14.20'den itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

20 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-ÖABT sınavında adaylar, sabah oturumu için saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

KPSS ÖABT SINAV YERİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN...

SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER

Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı,

Süresi geçerli pasaport, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı,

Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar,

Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava girişiçin geçerli belgeler sayılmayacaktır. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, sınav görevlilerinin adayı kolaylıkla tanıyabilmelerini sağlayacak, sınav görevlilerinde adayı tanımada tereddüt oluşturmayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır.

İlgili Haberler

KPSS ÖABT nedir? KPSS ÖABT sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS ÖABT sınav giriş yerleri sorgulama!
KPSS ÖABT nedir? KPSS ÖABT sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS ÖABT sınav giriş yerleri sorgulama!
KPSS önlisans geç başvuru tarihi ne zaman? KPSS önlisans sınav giriş belgesi yayınlandı mı? KPSS sınavları ne zaman?
KPSS önlisans geç başvuru tarihi ne zaman? KPSS önlisans sınav giriş belgesi yayınlandı mı? KPSS sınavları ne zaman?
KPSS ne zaman? KPSS giriş belgesi nasıl alınır? KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! KPSS'ye nerede gireceğim? KPSS sınav yeri nasıl öğrenilir?
KPSS ne zaman? KPSS giriş belgesi nasıl alınır? KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! KPSS'ye nerede gireceğim? KPSS sınav yeri nasıl öğrenilir?
arifezimba@haberler.com - Arife Zımba
Arife Zımba
arifezimba@haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Deniz Akkaya Ozan Çolakoğlu
Spor Jose Sosa Erol Bulut Metin Oktay Rıza Çalımbay Ricardo Quaresma
Daha Fazla Karar Yunan Antalya Otomobil
Şu an buradasınız: KPSS ÖABT sınav giriş belgesi yayımlandı! 2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınav yeri sorgulama - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.9.2020 14:55:21. #1.15#
title