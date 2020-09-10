KPSS ÖABT sınav giriş belgesi yayımlandı! 2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınav yeri sorgulama ÖSYM, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı için giriş yerlerini açıkladı. Adaylar https://ais.osym.gov.tr adresindne sınava girecekleri yeri öğrenebilecekler. KPSS ÖABT sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte ayrıntılar...

ÖSYM tarafından 20 Eylül tarihinde uygulanması planlanan 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) giriş belgesi adayların erişimine açıldı.

KPSS ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI!

20 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 10 Eylül 2020 tarihinde saat 14.20'den itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

20 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-ÖABT sınavında adaylar, sabah oturumu için saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

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SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER

Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı,

Süresi geçerli pasaport, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı,

Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar,

Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava girişiçin geçerli belgeler sayılmayacaktır. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, sınav görevlilerinin adayı kolaylıkla tanıyabilmelerini sağlayacak, sınav görevlilerinde adayı tanımada tereddüt oluşturmayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır.