KPSS ilk oturum kaç saat? KPSS kaç saat sürecek? KPSS sınavı saat kaçta bitecek? KPSS sınavı saat kaçta bitiyor?
2021 KPSS maratonunun ilk ayağı 1 Ağustos'ta gerçekleştirilecek olan Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavları ile başladı. Bu kapsamda KPSS ilk oturum kaç saat? sorusuna yanıt arandı. Sınava katılacak olan adaylar KPSS sınav süresi ile ilgili ÖSYM açıklamalarını araştırmayı sürdürüyor. Peki, KPSS saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek ve ne zaman bitecek? KPSS kaç saat sürecek? KPSS sınavı saat kaçta bitecek? KPSS sınavı saat kaçta bitiyor? KPSS sınav süresi ve saati!
KPSS ilk oturum kaç saat? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı.KPSS kılavuzuna göre, adaylar, sınavın sabah oturumunda 10.00, öğleden sonraki oturumunda saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Peki, KPSS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? KPSS kaç saat sürecek? KPSS sınavı saat kaçta bitecek? KPSS sınavı saat kaçta bitiyor? KPSS sınav süresi ve saati hakkında bilgiler
KPSS SAAT KAÇTA BAŞLADI?
ÖSYM sınav takviminde KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavları kapsamında ilk oturum olan GY-GK sınavının 1 Ağustos Pazar günü gerçekleştirileceği duyurmuştu. GY-GK sınavı bugün saat 10:15'te başlayacak. Adaylar saat 10:00 itibariyle sınav binalarına alınmayacak. Tüm memur adaylarının katılacağı GY-GK oturumunun ardından öğleden sonra öğretmen adayları için Eğitim Bilimleri oturumu düzenlenecek.
KPSS İLK OTURUM KAÇ SAAT?
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı saat 10:15'te, Eğitim Bilimleri sınavı 14:45'te başlayacak. KPSS sınavına girecek adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerindeki soruları yanıtlamaları için 130 dakika süre verilecek.
KPSS SAAT KAÇTA BİTİYOR?
GY-GK saati: 10:15 – 12:25
Tüm adayların katılacağı Genel Kültür-Genel Yetenek sınavında her iki alandan 60'ar adet soru sorulacak ve sınav süresi 130 dakika olacak.
Eğitim Bilimleri: 14:45 – 16:25
Yalnızca öğretmen adaylarının katılacağı Eğitim Bilimleri oturumunda adaylara 80 soruyu cevaplamaları için 100 dakika süre tanınacak.
2021 KPSS SINAVLARI TARİHLERİ!
- KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi)
- Sınav tarihi: 7-8 Ağustos 2021
- Sonuç tarihi: 16 Eylül 2021
- KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)
- Sınav tarihi: 15 Ağustos 2021
- Sonuç tarihi: 16 Eylül 2021