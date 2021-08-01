KPSS ilk oturum kaç saat? KPSS kaç saat sürecek? KPSS sınavı saat kaçta bitecek? KPSS sınavı saat kaçta bitiyor?

2021 KPSS maratonunun ilk ayağı 1 Ağustos'ta gerçekleştirilecek olan Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavları ile başladı. Bu kapsamda KPSS ilk oturum kaç saat? sorusuna yanıt arandı. Sınava katılacak olan adaylar KPSS sınav süresi ile ilgili ÖSYM açıklamalarını araştırmayı sürdürüyor. Peki, KPSS saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek ve ne zaman bitecek? KPSS kaç saat sürecek? KPSS sınavı saat kaçta bitecek? KPSS sınavı saat kaçta bitiyor? KPSS sınav süresi ve saati!