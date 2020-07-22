KPSS geç başvuru tarihi ne zaman? 2020 KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman?
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KPSS geç başvuru tarihi ne zaman? 2020 KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman?

KPSS lisans başvurularının ardından geç başvuru süreci başlıyor. Adaylar, ''2020 KPSS lisans geç başvuru ücreti ne kadar?'' sorusunu araştırıyor. Eylül ayında gerçekleşek KPSS sınavından önce ÖSYM, KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim branş bazında sıralamaları yayımladı. KPSS ne zaman?

KPSS geç başvuru tarihi ne zaman? 2020 KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman?
22.07.2020 10:10 | Son Güncelleme: 22.07.2020 10:14

6- 20 Eylül tarihleri arasında ÖSYM tarafından bir kamu kurum ve kuruluşuna yerleşebilmek adına düzenlenen KPSS lisans düzeyindeki sınavın geç başvuruları başlıyor. Kamu Personel Seçme Sınavı geç başvuruları 22-23 Temmuz arası ÖSYM üzerinden alınacak.

KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Lisans düzeyinde KPSS sınavına dair başvuruların tamamlanmasının ardından geç başvuru süreci de 22 - 23 Temmuz tarihleri arasında başlamış olacak.

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri her bir oturum için 80,00 TL, KPSS Alan Bilgisi Sınavları her bir oturum için 55,00 TL, ÖABT her oturum için 80,00 TL olarak belirlenen başvuru ücretleri, geç başvuru döneminde yüzde elli arttırım ile yatırılacak. Yani ücretler 160 TL, 110 TL tutarlarında olacak.

KPSS GEÇ BAŞVURU EKRANI...

KPSS ÖN LİSANS, ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2020-KPSS Ön Lisans başvuruları 21 Ağustos - 2 Eylül 2020

2020-KPSS Ortaöğretim başvuruları 15 - 30 Eylül 2020

2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuruları 6-16 Kasım 2020

2020 KPSS LİSANS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin, kamu personeli seçmek için düzenlediği KPSS, 2020 yılında 6 Eylül'de başlıyor. Buna göre KPSS takvimi şöyle:

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 06 Eylül 2020

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün : 12 Eylül 2020

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün : 13 Eylül 2020

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) : 20 Eylül 2020

KPSS Ön Lisans : 25 Ekim 2020

KPSS Ortaöğretim : 22 Kasım 2020

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) : 27 Aralık 2020

KPSS - Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim Branş Bazında Sıralamalar...

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