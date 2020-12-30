KPSS | 6519 Nitelik Kodu Nedir?
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KPSS | 6519 Nitelik Kodu Nedir?

30.12.2020 12:37 | Son Güncelleme: 30.12.2020 12:41
KPSS | 6519 Nitelik Kodu Nedir?

ÖSYM tarafından KPSS puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılacak aday yerleştirme tercihleri başladı. Tercih sürecinde en merak edilen ve araştırılan konulardan biri de 6519 numaralı kod oldu. Peki, 6519 nitelik kodu nedir?

6519nitelik kodu, KPSS tercih döneminin başlaması ÖSYM tarafından tercih kılavuzunun yayınlanarak tercihlerin başlamasının ardından en çok merak edilen terimler arasında yer aldı. İşte, KPSS kılavuzunda yer alan 6519 nitelik koduyla ilgili detaylı bilgileri yazımızda bulabilirsiniz. Peki, 6519 nitelik kodu nedir?

6519 NİTELİK KODU NEDİR?

KPSS'de belli oranda başarı gösterip tercih yapmaya hak kazanan adaylar nitelik kodlarına göre tercih işlemlerini yapıyor. Nitelik kodu, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına atanmak isteyen adayların tercih yapacaklar bölüme göre belirlenmiş olan ve adayların taşımaları gereken özellikleri belirten kısa kodlardır.

6519 nitelik kodu, KPSS Tercih Kılavuzu'nda istenilen sınıftaki sürücü belgesine en az (5) yıldır sahip olma şartı taşımak anlamına gelmektedir.

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