KPSS 2025 Lisans başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM başvuru ekranı açıldı mı?
2025 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) süreci başladı. Lisans mezunu adaylar "KPSS 2025 lisans başvurusu nasıl yapılır?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, KPSS 2025 Lisans başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM başvuru ekranı açıldı mı? İşte detaylar...
Ösym tarafından açıklanan takvime göre KPSS lisans başvuruları 26 Haziran 2025 itibarıyla alınmaya başlandı. Bu süreçte "Ösym başvuru ekranı açıldı mı?" sorusu da gündemdeki yerini koruyor. KPSS'ye katılmak isteyen adaylar için başvuru süreci oldukça önem taşıyor. Başvuru adımları, gerekli belgeler ve ÖSYM sistemine erişim konularında net bilgi sahibi olmak, süreci doğru yönetmek açısından kritik. Peki KPSS 2025 başvurusu nasıl yapılır? İşte adım adım başvuru rehberi…
KPSS 2025 LİSANS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
ÖSYM, 2025 KPSS lisans başvurularının 26 Haziran 2025 tarihinde başladığını duyurdu. KPSS lisans düzeyindeki başvurular, 10 Temmuz 2025 tarihine kadar ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek.
ÖSYM BAŞVURU EKRANI AÇILDI MI?
Adaylar, T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifresiyle sisteme giriş yaparak başvuru işlemlerini tamamlayabilir.
KPSS BAŞVURU EKRANI AÇILDI MI?
Başvuru Başlangıç Tarihi: 26 Haziran 2025
Başvuru Bitiş Tarihi: 10 Temmuz 2025
Geç Başvuru Tarihleri: 23 – 24 Temmuz 2025
Adaylar, başvuru işlemini tamamladıktan sonra sınav ücretini belirtilen bankalara veya ÖSYM'nin online ödeme sistemine yatırmak zorunda. KPSS lisans başvurusu sırasında herhangi bir eksiklik yaşanmaması için aday bilgilerinin güncel olması gerekiyor.