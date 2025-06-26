KPSS 2025 Lisans başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM başvuru ekranı açıldı mı?

Ösym tarafından açıklanan takvime göre KPSS lisans başvuruları 26 Haziran 2025 itibarıyla alınmaya başlandı. Bu süreçte "Ösym başvuru ekranı açıldı mı?" sorusu da gündemdeki yerini koruyor. KPSS'ye katılmak isteyen adaylar için başvuru süreci oldukça önem taşıyor. Başvuru adımları, gerekli belgeler ve ÖSYM sistemine erişim konularında net bilgi sahibi olmak, süreci doğru yönetmek açısından kritik. Peki KPSS 2025 başvurusu nasıl yapılır? İşte adım adım başvuru rehberi…

KPSS 2025 LİSANS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM, 2025 KPSS lisans başvurularının 26 Haziran 2025 tarihinde başladığını duyurdu. KPSS lisans düzeyindeki başvurular, 10 Temmuz 2025 tarihine kadar ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek.

ÖSYM BAŞVURU EKRANI AÇILDI MI?

Adaylar, T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifresiyle sisteme giriş yaparak başvuru işlemlerini tamamlayabilir.

KPSS BAŞVURU EKRANI AÇILDI MI?

Başvuru Başlangıç Tarihi: 26 Haziran 2025

Başvuru Bitiş Tarihi: 10 Temmuz 2025

Geç Başvuru Tarihleri: 23 – 24 Temmuz 2025

Adaylar, başvuru işlemini tamamladıktan sonra sınav ücretini belirtilen bankalara veya ÖSYM'nin online ödeme sistemine yatırmak zorunda. KPSS lisans başvurusu sırasında herhangi bir eksiklik yaşanmaması için aday bilgilerinin güncel olması gerekiyor.