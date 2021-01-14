KPSS-2020/2 yerleştirme sonuçları açıklandı! Sonuç sorgulama ekranı! KPSS yerleştirme sonuçlarına nereden bakılır?
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KPSS-2020/2 yerleştirme sonuçları açıklandı! Sonuç sorgulama ekranı! KPSS yerleştirme sonuçlarına nereden bakılır?

14.01.2021 11:49 | Son Güncelleme: 14.01.2021 11:53
KPSS-2020/2 yerleştirme sonuçları açıklandı! Sonuç sorgulama ekranı! KPSS yerleştirme sonuçlarına nereden bakılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanıyla bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarını açıkladı. KPSS-2020/2 yerleştirme sonuçlarına nereden bakılır? KPSS-2020/2 yerleştirme sonuçlarına sorgulama ekranı!

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 30 Aralık-7 Ocak'ta adaylardan tercih başvurularının alındığı KPSS-2020/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

KPSS-2020/2 YERLEŞTİRME SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

KPSS 2020/2 yerleştirme sonuçları bugün açıklandı. Sonuçlara 'https://sonuc.osym.gov.tr/' web adresinden bakabilirsiniz. T.C. kimlik numaranızı ve aday şifrenizi yazarak KPSS yerleştirme sonuçlarınızı görebilirsiniz.

KPSS 2020/2 YERLEŞTİRME SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

KPSS-2020/2 yerleştirme sonuçları açıklandı! Sonuç sorgulama ekranı! KPSS yerleştirme sonuçlarına nereden bakılır?

ÖSYM TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavı

DUYURU

(14 Ocak 2021)

KPSS-2020/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

30 Aralık 2020 - 07 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Ocak 2021 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

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