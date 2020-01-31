"kozmetik ve kişisel bakım malzemelerine zam gelmeyecek"

31.01.2020 10:12 | Son Güncelleme: 31.01.2020 10:13

Hammadde fiyatlarında kur sebebiyle yaşanan artışın, geçtiğimiz yıl etiketlere yansıdığını belirten 2018 ihracat lideri Giz Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Zengin, 2020'de fiyatların dengeli seyredeceğini ve ürünlerde kayda değer bir fiyat artışı yaşanmayacağını dile getirdi.

Dövizde yaşanan hareketlilik sonrası başta hammadde fiyatları olmak üzere, lojistik ve diğer giderlerin artması, 2019 yılında tüm ürün kalemlerinde olduğu gibi kozmetik ve kişisel bakım malzemelerinde de yüksek oranda zamlara neden oldu. Kişisel bakım ve kozmetik malzemeleri, gelişen ihracat hacmi ve artan satış rakamları sebebiyle ekonomik daralmadan diğer perakende ürünlerine oranla daha az etkilendi.

Sektöre dair değerlendirmelerde bulunan 2018 yılı ihracat lideri Giz Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Zengin, "Kimya sektörü içerisinde global satış hacmi ile önemli bir yere sahip olan kozmetiğin temelinde petro-kimya sanayisinin bulunması, günümüz küresel petrol ve enerji fiyatlarında yaşanan dalgalanmalardan doğrudan etkileniyor. Küresel ticarette ortaya çıkabilecek belirsizlikler, kozmetik sektörünün ihracat tarafındaki temel riskler olarak karşımıza çıkıyor. 2019'un Aralık hariç, 11 aylık İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği raporunu incelediğimizde, kozmetik ihracatında yüzde 2,5'luk bir artış gerçekleştiğini görüyoruz. Sadece kozmetik değil birçok sektör için ihracat bir çıkış kapısı anlamı taşıyor. Bu sebeple birçok şirket ihracat çalışmalarına ağırlık verdi. İhracata yönelik pazarlama faaliyetlerinin rakamlara yansımasını bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"2020'de fiyatlar daha dengeli seyredecek"

Ekonomik durgunluğa ve ürünlerde yaşanan yüzde 20'ye yakın fiyat artışına rağmen, satış rakamlarının düşmemesinin umut verici olduğunun altını çizen İbrahim Zengin, "Satış rakamlarının fiyat artışından çok fazla etkilenmemesinin birçok sebebi var. Kadınların iş hayatında güçlenmesi, şehirleşmenin artması ve kozmetik malzemelerinin tıpkı temizlik maddeleri gibi temel ihtiyaç olarak görülmesi satışların devamlılığını sağlıyor." dedi. 2020 yılında ülke ekonomisinin toparlanma sürecine girmesini beklediklerini dile getiren Zengin, "Olağanüstü bir gelişme yaşanmaz ise Türkiye ekonomisi 2020'de dengesini bulacak. Geçtiğimiz 2 yılda yaşanan fiyat hareketliliğini bu sene pek görmeyeceğiz. Özellikle yılın ikinci yarısından itibaren daha güzel bir tablo ile karşılaşacağız. Bu sebeple kozmetik malzemelerinde ve genel olarak perakende kalemlerinde, fiyatların stabil şekilde seyretmesini bekliyoruz. Tüm bu dinamikleri hesaba kattığımızda da iç pazarda kozmetik sektörünün minimum yüzde 10'luk büyüme yaşayacağını öngörüyoruz. Ayrıca sektörün ihracat oranlarının da kayda değer miktarda artmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"LEA olarak ulaşılabilir kaliteyi sunuyoruz"

"70 ülkede tercih edilen ve sevilerek kullanılan LEA markamızla artık Türkiye'de de insanlara ulaşılabilir kaliteyi sunuyoruz" diyen Giz Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Zengin, Türkiye'nin tamamına yayılan 40 binden fazla LEA girişimcisi ile bu operasyonu yürüttüklerini ifade etti. Kadınların ev ekonomisine katkı sağlamasına olanak sağlayan LEA kataloglarında 500'e yakın ürün çeşidinin yer aldığına dikkat çeken Zengin, şöyle devam etti: "Yüzde 100 yerli bir firma olarak müşterilerimizi enflasyona karşı korumayı ve herkese ulaşılabilir kaliteyi sunmayı hedefliyoruz. Giz Kozmetik olarak müşteri talepleri üretim felsefemizin temelini oluşturuyor."

Kaynak: Bültenler