Kozmetik firması, sağlık çalışanlarına 15 bin kolonya hediye etti Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren Kırmızıgül Kozmatik firması, bir günlük üretimi olan 15 bin kolonyayı Çorlu Devlet Hastanesinde görevli sağlık çalışanlarına hediye etti.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren Kırmızıgül Kozmatik firması, bir günlük üretimi olan 15 bin kolonyayı Çorlu Devlet Hastanesinde görevli sağlık çalışanlarına hediye etti.

Veliköy Mahallesi'nde 25 yıldır faaliyet gösteren firmanın İşletme Müdürü Seyit Ali Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm dünyanın sıkıntı içinde olduğu günlerde sağlık çalışanlarının yanında olduklarını göstermek istediklerini söyledi.

Zorlu günlerin bir an önce sona ermesi temennisinde bulunan Kara, "Ülkemizde yaşanan salgın hastalık nedeniyle bir günlük üretimimiz olan 15 bin kolonyayı, bizler için gece gündüz demeden çalışan sağlık çalışanlarına hediye ediyoruz. Onlara, elimizden gelen desteğimizi vermeye devam edeceğiz." dedi.

Fabrikadan araçlara yüklenen kolonyalar, Çorlu Devlet Hastanesine götürülerek yetkililere teslim edildi.

Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Lütfi Çağatay Onar, firmanın örnek bir davranışta bulunduğunu ifade etti.

Salgın nedeniyle özellikle el hijyenine dikkat edilmesi gerektiğini anlatan Onar, şöyle konuştu:

"Gerek toplu taşıma araçlarında, gerekse kamu binalarında el hijyenine ve gerekli mesafeye mümkün olduğu kadar dikkat etmemiz gerekiyor. Bilim insanları el hijyenini sağlamak konusunda el dezenfektanı ve kolonyanın kullanılmasını öneriyor. Biz de bu desteklerinden dolayı firma yetkililerine şükranlarımızı sunuyoruz."

Kaynak: AA