Kozluk'ta öğrenci servislerine denetim
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Kozluk'ta öğrenci servislerine denetim

22.03.2021 16:27 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:34
Kozluk'ta öğrenci servislerine denetim

Kozluk'ta öğrenci servisleri denetlendi.

Kozluk'ta öğrenci servisleri denetlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nezir Sevim, taşımalı eğitim kapsamında hizmet veren öğrenci servislerine yapılan denetime katıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimde Sevim öğrencilere emniyetli yolculukla ilgili bilgilendirme yaptı.

Sevim, "Öğrencilerimizin güvenliği için yıl boyunca denetimlerimiz devam edecek. Mutlaka emniyet kemerinizi takın, can güvenliğiniz için bunu alışkanlık haline getirin." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Doyar

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