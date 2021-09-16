Kozanlılar dolu ve şiddetli yağmura hazırlıksız yakalandı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde dolu ve şiddetli yağış vatandaşları hazırlıksız yakalandı.

Aniden bastıran dolu cadde ve sokakları kısa sürede beyaza bürürken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise araçlarına ve dolmuş duraklarına sığındı.

Bazı cadde ve ara sokaklarda da aşırı yağmur suyu nedeniyle sürücüler ulaşımda güçlük çektiler.

Yağmura hazırlıksız yakalanan Veli İmir adlı vatandaş, "Sabah evden çıkarken kısa kollu gömleğimizle çıkmıştık. Hava durumuna bakmadan çıkınca yağmura böyle yakalandık ve sırılsıklam olduk. Tabi buda Allah'ın bir hikmetidir" dedi.