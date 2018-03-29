Kozanlı: "Çocuk İstismarları Töre, Örf, Adet Gibi İsimlerle Kapatılmaya Çalışılıyor"

İletişim Uzmanı Burçin Sarıcı "Çocuk istismarları maalesef töre, örf, adet gibi isimlerle kapatılmaya çalışılıyor" dedi.

Kamu İşçileri Sendikası ve Ceyhan Belediyesi tarafından 'Çocuğa Yönelik Cinsel İstismar' konulu konferans düzenlendi.

Kamu-İşçi Sen Genel Başkanı Ali Dinçer, programın açılış konuşmasında, Türkiye'de istismar olaylarının bir gerçek olduğunu belirterek, "Sendika olarak bu tür olayların hem takipçisi olacağız hem de bu olayları aydınlatıcı olarak konferanslarımız devam edecek. Hükümetimiz de bu konu ile ilgili ve yasal düzenlemelerin üzerinde hassasiyetle durmaktadır ve öte yandan Milli Eğitim Bakanlığımız bu konuda il, ilçe milli eğitim müdürlükleri ile çalışmalar yaparak öğrencilerimizi ve ailelerimizi bilinçlendirmek adına çalışmalar yapmaktadır" diye konuştu.

İletişim Uzmanı Burçin Sarıcı Kozanlı, Çocuk İhmal ve İstismardan Koruma Yolları hakkında slayt gösterisi yaparak, "Bazı toplumlarda, bazı ülkelerde çocuk istismarları maalesef başka isimlerle kapatılmaya çalışılıyor ve diyorlar ki bu bir töre, örf, adet gibi bulgularla isim değiştiriyorlar halbuki bu olaylar çocuğa istismarı barındırıyor" dedi.

Kozanlı, 0-18 yaş arasındaki dönemin, çocukluk dönemi olarak tanımlandığını vurgulayarak, "Bu dönem içerisinde fiziksel veya ruh sağlığına zarar vermek çocuk istismarı oluyor. Çocuğa bakmakla yükümlü kimseler ve diğer yetişkinler tarafından fiziksel, duygusal, zihinsel veya cinsel gelişimleri engelleyen ya da beden veya ruh sağlığına zarar veren, kaza sonucu olmayan durumlarla karşı karşıya bırakılmasına çocuk istismarı denmektedir. Çocuğun sağlığı, fiziksel veya psikolojik gelişimi için gerekli ihtiyaçların karşılanmaması ise çocuk ihmali olarak tanımlanmaktadır" ifadelerini kullandı. - ADANA