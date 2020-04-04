Kozanlı çiftçiler, ilçeyi traktörleriyle dezenfekte etti
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Kozanlı çiftçiler, ilçeyi traktörleriyle dezenfekte etti

Kozanlı çiftçiler, ilçeyi traktörleriyle dezenfekte etti Sosyal medya üzerinden organize olan Kozanlı çiftçiler, traktörleri ve zirai ilaçlama makineleri ilçedeki bütün sokak ve caddeleri dezenfekte etti Adana'nın Kozan ilçesinde sosyal medya üzerinden organize olarak buluşan yaklaşık 50...

04.04.2020 21:29 | Son Güncelleme: 04.04.2020 21:32
Kozanlı çiftçiler, ilçeyi traktörleriyle dezenfekte etti

Kozanlı çiftçiler, ilçeyi traktörleriyle dezenfekte etti

Sosyal medya üzerinden organize olan Kozanlı çiftçiler, traktörleri ve zirai ilaçlama makineleri ilçedeki bütün sokak ve caddeleri dezenfekte etti

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde sosyal medya üzerinden organize olarak buluşan yaklaşık 50 çiftçi, ilçeyi ilaçlamak için traktörleri ve zirai ilaçlama makineleri seferber oldu.

Kozan ilçesinde sosyal medya üzerinden bir araya gelen yaklaşık 50 çiftçi, ilçeyi dezenfekte etmek için bir araya geldi. Kozan merkezdeki tüm cadde ve ara sokaklarda Korona virüs salgınına karşı dezenfekte çalışması yapacak olan çiftçiler, Kozan İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü önünde bir araya geldi. Maskelerini takan ve traktörlerindeki zirai ilaç makinelerini dezenfektan ile dolduran çiftçiler, "Gün birlik olma vakti" diyerek işe koyuldu.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Kozan Kaymakamlığı, Kozan Belediyesi, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi ve kolluk kuvvetlerinin de destek verdiği çiftçiler, ilçedeki tüm cadde ve sokaklar dezenfekte etti.

Sosyal medyada etkinliğe başlatan Kozanlı iş adamı Murat Mercan "Birey olarak ne yapabiliriz diye düşündüm. Bu ovanın çocuğu olarak herkese haber yolladık. Bahçe traktör sahiplerine haberleştik. 15 mahalleden oluyor. Ana caddeler ve sokaklarını ilaçlayacağız. Gün birlik günü. Burada her kesimden bir insan var. Şuan görüş vakti değil birlik vakti. Kozanda belirlenmiş salgın yok ama en başta önlemini alalım istiyoruz. Atatürk'ün dediği gibi köylü milletin efendisidir. Köyden şehre indik ve ilaçlamamızı yapacağız" diye konuştu.

Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Arif Dağlı, el birliğiyle bu organizasyona destek verdiklerini ifade ederek "Bu virüs tüm insanlığı tehdit etmekte. Biz de Kozan'ın steril olması için bu organizasyona destek verdik. Hiçbir Kozanlı kardeşim hastalanmasın istiyoruz. Hastalarımıza şifa diliyoruz ve destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kozanlı çiftçiler, ilçeyi traktörleriyle dezenfekte etti

Kaynak: İHA

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Kozanlı çiftçiler, ilçeyi traktörleriyle dezenfekte etti
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