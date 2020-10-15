Kozan'da müteahhidin iş yeri kurşunlandı
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Kozan'da müteahhidin iş yeri kurşunlandı

15.10.2020 12:41 | Son Güncelleme: 15.10.2020 12:45
Kozan'da müteahhidin iş yeri kurşunlandı

ADANA'nın Kozan ilçesinde müteahhitlik yapan Ahmet Eren'in ofisine, gece saatlerinde kimliği belirsiz iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

ADANA'nın Kozan ilçesinde müteahhitlik yapan Ahmet Eren'in ofisine, gece saatlerinde kimliği belirsiz iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganlardan birisi polis tarafından yakalanırken, diğerinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Olay, ilçeye bağlı Hacımirzalı Sokak'taki müteahhit Ahmet Eren'in ofisinde, gece 03.00 saatlerinde meydana geldi. Kimliği belirsiz iki şüpheli, Eren'in ofisine tabancayla 4 el ateş edip, kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Görgü tanıkları, saldırganlardan birinin bağırarak bir şeyler söyledikten sonra iş yerine ateş ettiğini söyledi. Müteahhit Ahmet Eren, şüphelilerden şikayetçi oldu. Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada, kimliklerini belirlediği şüphelilerden birini gözaltına aldı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.


Kozan'da müteahhidin iş yeri kurşunlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÖKDAL

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