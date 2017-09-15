Kozan'da Kariyer Günleri

Kozan Belediyesi Hayat Boyu Eğitim Merkezi kursiyerleri için 'Kariyer Günleri' düzenlendi.





Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği'nden alınan destekle kurulan ve şubat ayından bu yana çeşitli kurslara ev sahipliği yapan Hayat Boyu Eğitim Merkezi'ndeki kariyer günleri 12-13 Eylül'de gerçekleştirildi.



Kariyer günlerine Kozanlılar yoğun ilgi gösterdi.



İş kadınları Alev Ören Ataş ve Selcen Biçer seminerlerin ilk gününde,kadın kursiyerlerle kendi iş deneyimlerini ve başarının temelinde yatan nedenleri paylaştı.



Kariyer günlerinin ikinci gününde kuaför Tahir Türker, merkezdeki kuaförlük kursu öğrencileriyle bir araya geldi.



Uygulamalı olarak kursiyerlere eğitim veren Türker'in seminerini Kozan Belediyesi Başkan Yardımcısı Yaşar Şenöz de kursiyerlerle birlikte takip etti.