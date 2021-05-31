Kozan'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri

Kozan'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri Adana'nın Kozan İlçesinde Kozan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Kozan Kent Konseyi Başkanlığı işbirliğinde Hayat Boyu Eğitim Haftası etkinliği düzenlendi.

Kozan'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri

ADANA - Adana'nın Kozan İlçesinde Kozan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Kozan Kent Konseyi Başkanlığı işbirliğinde Hayat Boyu Eğitim Haftası etkinliği düzenlendi.

Göçyolu üzeri Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program Kozan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bünyamin Akbulut'un açılış konuşması ile başladı. Müdür Akbulut konuşmasında Kozan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak çok sayıda faaliyet düzenlediklerini belirterek, kurslarına katılan kursiyerlere ve bugünkü programlarına katılan Kozanlı hemşerilerine teşekkür etti.

Yapılan konuşmanın ardından program Kozan Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları ekibinin gösterileri, keman dinletisi, günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunması ile devam etti. Programda Kozan'ı en iyi şekilde anlatan tişört tasarım yarışmasında dereceye giren yarışmacılara ödülleri Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam ve beraberindeki protokol heyeti tarafından takdim edildi.

Program daha sonra Kozan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde kursiyerler tarafından hazırlanan el işi ürünler ve resim sergisinin açılışının ardından son buldu.

Programa Kozan protokolü, siyasi partilerin ilçe temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldılar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emre Bozdemir