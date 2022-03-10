Kozan'da 5 rögar kapağı çalındı - Haberler

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Kozan'da 5 rögar kapağı çalındı

AA - Fatih Azgın - Güncel
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Kozan'da 5 rögar kapağı çalındı

Adana'nın Kozan ilçesinde 5 rögar kapağı çalındı.

KOZAN, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde 5 rögar kapağı çalındı.

Alınan bilgiye göre, Çanaklı Mahallesi'nde 5 rögar kapağı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce gece çalındı.

Rögar kapaklarının yerinde olmadığını gören mahalle sakinleri, vatandaşların ve araçların zarar görmemesi için ağaç dalı ve taş koyarak önlem aldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Kozan Belediyesi ekipleri rögarları kapattı.

Rögar kapaklarını çalan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

AA / Fatih Azgın - Güncel

Çanaklı, Adana, Kozan, Güncel, Haberler

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