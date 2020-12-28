Kozaklı'da 34 adet sikke ele geçirildi

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada 34 adet sikke ele geçirildi.

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada 34 adet sikke ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kozaklı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından Kozaklı Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan karar sonrasında M.Ö.'nün evinde arama yapıldı. Yapılan arama sonrasında tarihi eser niteliği taşıyabileceği düşünülen 34 adet sikke ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından ele geçirilen sikkelere el konulurken şüpheli M.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı