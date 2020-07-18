Koyunları, köpeklerce telef edilen mahalleli tedirgin
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Koyunları, köpeklerce telef edilen mahalleli tedirgin

AYDIN'ın Söke ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırdığı koyunlardan 6'sı telef olurken, 11'i ise yaralı kurtuldu.

Koyunları, köpeklerce telef edilen mahalleli tedirgin
18.07.2020 10:16 | Son Güncelleme: 18.07.2020 10:20

AYDIN'ın Söke ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırdığı koyunlardan 6'sı telef olurken, 11'i ise yaralı kurtuldu. Olayın ardından jandarma tutanak tutarken, Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise biri saldıranlar arasındaki 5 köpeği topladı. Ancak saldırgan köpeklerden 3'ünün halen yakalanmaması köylüleri tedirgin ediyor.

Söke'nin kırsal Doğanbey Mahallesi'nde 4 sokak köpeği, 20 Haziran Cumartesi günü sabaha karşı, iki ayrı evin önünde bağlı bulunan koyunlar ile bir ağıldaki koyun sürüsüne saldırdı. 6 koyun telef oldu. 11 koyun da yaralandı. Gürültüye uyanan sahipleri, hayvanlarını köpeklerden kurtarmaya çalışırken zor anlar yaşadı. Köpekler, bir süre sonra kaçarak, gözden kayboldu. Mağdur köylüler, mahalle muhtarı aracılığı ile durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma olay yerinde inceleme yapıp, rapor tuttu. Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri de olayın ardından mahalleye gelip, 1'i saldıranlar arasındaki 5 köpeği toplayıp, götürdü. Ancak köylüler, koyunlara saldıran diğer 3 köpeğin halen yakalanmamış olması nedeniyle korku ve tedirginliklerinin devam ettiğini söyledi. Köylüler, köpeklerin kendileri ve çocuklarına saldırmalarından korktuklarını da kaydetti.

'İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY BAŞIMIZA GELİYOR'Evinin önünde bağlı olan koyunları köpeklerin saldırısına uğrayan İbrahim Selçuk, "3 koyunum vardı. 1'i evimin ön tarafı, diğer 2'si ise yan tarafında bağlıydı. Sabaha karşı gelen sokak köpekleri 2 koyunuma saldırmış. Sabah kalktığımızda, bu iki koyunumu yerde parçalanmış halde, cansız yatarken bulduk. Olaydan bir gün önce köpeklerin saldırdığı 2 koyunu 2 bin 500 liraya satacaktım ama fiyatta anlaşamadık. Satamayıp, elimizde kalan koyunlarım köpeklerin saldırısıyla telef oldu. İlk kez böyle bir şey başımıza geliyor" dedi.'ENDİŞE İÇİNDEYİZ'Mağdur köylülerden Ahmet Turgutlu ise "Ufak çaplı hayvancılık yapıyoruz. Küçükbaş hayvan alıp, yetiştiriyoruz. Koyunlarımdan 3'ü köpeklerin saldırısında öldü. Diğer 1'i ise yaralı kurtuldu. Onun da yaşayıp yaşamayacağını bilemiyoruz. Sabah katlığımızda kalan diğer koyunlarımızda çok korkmuş ve bitkin haldelerdi. Endişe içindeyiz" diye konuştu.'SÖKE'DEKİ KAPANAN BARINAK AÇILSIN'

Kapatılan barınağın yeniden açılmasını isteyen Doğanbey Mahallesi Muhtarı Serdar Sarıkurt, "Cumartesi sabahı hayvan sahibi arkadaş beni arayıp, durumu bildirdi. Gelip, duruma baktığımda korkunç bir manzara ile karşılaştım. Kimi koyunların ayağı kopmuş, kimilerinin bağırsakları dışarı çıkmıştı. Bunu köpeklerin yapıp, yapamayacağı konusunda ilk başta tereddütlerimiz vardı. Ama hayvan sahipleri, köpeklerin koyunları kurtarmaya çalıştıkları sırada bile saldırmaya devam ettiğini söyleyince ikna oldum. Konuyla ilgili Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni bilgilendirdik. Aynı gün gelip önce 1'ini ertesi günde 4 sokak köpeğini yakalayıp, götürdüler. Ancak hayvan sahipleri yakalanan köpekler içinde saldırandan sadece 1'inin olduğunu söyledi. Saldırgan diğer 3 köpek henüz bulunmuş değil. Yaşananlar nedeniyle üzgünüz ama tedirginliğimizde sürüyor. Söke'de bulunan hayvan barınağı 2 yıl önce neden kapatıldı? Koyunlar bizim canımız ama köpekler de sonuçta bir can taşıyor. Köpeklere de zarar gelsin istemiyoruz. Haftada, ayda bir mama bırakmakla bu hayvanlar doymuyor. Söke'deki kapatılan hayvan barınağının mutlaka açılması gerekiyor. Buradan tüm yetkililere seslenmiş olalım. İki çocuğum var. Geçen gün eşim bakkala ekmek almaya giderken köpeklerden korkup, geri dönmek zorunda kalmış. 6- 7 köpek bir araya gelip, adeta bir çete gibi geziyor. Korkmamak elde değil. Kimsenin başına bu köpekler nedeniyle bir şey gelsin istemiyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

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