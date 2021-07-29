Koyunları kaybolan çiftçinin yardımına Gemlik zabıtası koştu

Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Gemlik'in Umurbey Mahallesi'ndeki kaybolan 16 adet küçükbaş hayvan Gemlik Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan geniş çaplı araştırmalar sonucu mahalleden 3 kilometre uzakta boş bir arazide bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Gemlik'in Umurbey Mahallesi'nde hayvancılık yapan bir vatandaş akşam geç saatlerde 16 küçükbaş hayvanının kaybolduğunu bildirmesi üzerine Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri bölgede geniş çaplı araştırma başlattı. Bir çoban tarafından hayvanların bulunduğu bölgenin yaklaşık 3 kilometre uzağındaki arazide çok sayıda sahipsiz küçükbaş hayvanın olduğunu Gemlik Belediyesi'ne bildirildi.Bunun üzerine tekrar harekete geçen Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gelerek küçükbaş hayvanları sahibine teslim etti.

Koyunlarına tekrar kavuşan çiftçi, özverili çalışmalarından dolayı Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı