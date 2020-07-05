Koyunlara çarpmamak için şarampole uçtu
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Koyunlara çarpmamak için şarampole uçtu

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, önüne çıkan koyun sürüsüne çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü şarampole uçtu.

Koyunlara çarpmamak için şarampole uçtu
05.07.2020 14:43 | Son Güncelleme: 05.07.2020 15:00

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, önüne çıkan koyun sürüsüne çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü şarampole uçtu.

Edinilen bilgiye göre Malatya istikametinden Erkenek Mahallesine giden D. A idaresindeki 16 NH 969 Wosvagen plakalı otomobil sürücüsü, Erkenek Mahallesine 2 kilometre kala kara yoluna çıkan koyun sürüsüne çarpmamak için direksiyonu kırınca şarampole uçtu.

Yaşanan kazada sürücü D. A ile yanında bulunan A. B yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Doğanşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobil ise çekici yardımıyla çekildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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