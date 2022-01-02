Koyun sürüden ayrılınca, kangallar saldırdı! Kurt detayı ise duyanları hayretler içinde bıraktı - Haberler
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Koyun sürüden ayrılınca, kangallar saldırdı! Kurt detayı ise duyanları hayretler içinde bıraktı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Yaşam

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü, kısa sürede çok sayıda yorum aldı. Görüntüleri çeken vatandaş, "Kangallar neden koyuna saldırdı?" diye sorarken, sosyal medya kullanıcıları, koyunda kurt kokusu olabileceğini, bu durumun ise kangalları saldırgan hale getireceğini belirtti.

Sosyal medyada hayvanlarla ilgili yapılan ilginç paylaşımlara bir yenisi daha eklendi. Sürüden ayrılan koyun ile kangallar arasındaki boğuşmayı gören bir vatandaş, hemen cep telefonuna sarıldı. Ancak normal zamanda koyunları koruması beklenen kangalın, bu sefer hayvana saldırdığı görüldü.

SALDIRMASININ NEDENİNİ SORDU

Videoyu çeken vatandaş, görüntüleri sosyal medyada paylaşarak, "Kangallar neden koyuna saldırıyor?" şeklinde bir soru yöneltti. Söz konusu videoya kısa süre içerisinde binlerce yorum geldi.

"KURT KOKUSU OLDUĞU İÇİN SALDIRIYOR"

Konuyla ilgilenen sosyal medya kullanıcıları, kangalların koyuna saldırmasının iki nedeni olabileceğini belirtti. Bu nedenlerden biri, koyunun başka sürünün koyunu olması diğeri ise koyunda kurdun kokusunun kalması. Bu iki durumun da kangalları saldırganlaştırdığı ifade edildi.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Yorumlar (1)
Güray Dilli :Sürüsüne dönmesi için Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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