Köyün kadınlarından dayanışma örneği
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Köyün kadınlarından dayanışma örneği

İhlas Haber Ajansı / İsmet Cep - Haberler | Yerel

Köyün kadınlarından dayanışma örneği Köylü kadınlar hep birlikte hazırladıkları aşureleri köy meydanında dağıttılar Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı bir köyde toplanan kadınların geleneksel yaptıkları aşureler, bu yılda köy meydanında dağıtıldı.

Köyün kadınlarından dayanışma örneği

Köylü kadınlar hep birlikte hazırladıkları aşureleri köy meydanında dağıttılar

BİLECİK - Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı bir köyde toplanan kadınların geleneksel yaptıkları aşureler, bu yılda köy meydanında dağıtıldı.

Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık Köyünde Muharrem ayı dolayısıyla köydeki kadınlar toplandıkları bir evin bahçesinde kendi birikimleri ve hayırsever vatandaşların katkıları ile aldıkları malzemeler ile köy halkına ve gelen misafirlere aşure yapıp ikram etti. Kınık Köyünde kadınların hünerli elleri yapmış olduğu aşure etkinliği akrabalığın, komşuluğun, paylaşmanın, birlik ve dayanışmanın güzel bir örneği oldu. Kadınlar tarafından yapılan aşure ikramı öncesi köy camiinde Mevlid'i Şerif okunurken, etkinliğe köy halkının yanı sıra birçok misafir katıldı. Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve İlçe Müftüsü Şenol Şahin'in de katıldığı etkinlikte kadınlar tam bir dayanışma örneği gösterdi.

"Hep birlikte aşuremizi yaptık"

Aşure yapımında Kınık köyündeki kadınlara yardımcı olan Fevziye Kubat, "Köylü kadınlarımızın bayanlarımızla hep birlikte aşuremizi yaptık Allah kabul etsin. Herkesin eline sağlık yardımda bulunanların, yemeğe gelenlerin hepsinin eline sağlık. Allah razı olsun hepsinden" dedi.

Köyün kadınlarından dayanışma örneği
Köyün kadınlarından dayanışma örneği
Köyün kadınlarından dayanışma örneği
Köyün kadınlarından dayanışma örneği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmet Cep

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