GAZİANTEP - "Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var" projesi
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GAZİANTEP - "Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var" projesi

17.12.2020 13:21 | Son Güncelleme: 17.12.2020 13:55

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hayata geçirilen "Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var" projesi kapsamında müracaat eden yetiştirici Durmuş Kaya'ya 98 ivesi koyun verildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hayata geçirilen "Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var" projesi kapsamında müracaat eden yetiştirici Durmuş Kaya'ya 98 ivesi koyun verildi.

Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi, Gaziantep Valiliği, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Ziraat Bankası ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla yürütülüyor.

Küçükbaş hayvan varlığının arttırılması, hayvancılıkla geçimini sağlayanların gelirini yükseltilmesi, kırsalda kalkınmayı sağlayarak kente göçün önlenmesi, istihdam ve çiftçinin üretime teşvik edilmesinin amaçlandığı proje ile şartları uyan besicilere 100 bin lira faizsiz kredi imkanı sağlanıyor.

Proje kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne yapılan 110 başvuru arasından 20 yıldır Bayraktepe Mahallesi'nde besicilikle uğraşan Durmuş Kaya'ya ivesi koyun verildi.

Projeye besicilik için uygun bir yeri olduğu için müracaat ettiğini belirten Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Projenin ülke ekonomisine katkı sağlayacağını düşündüğümden müracaat ettim. Devletin desteğiyle 98 ivesi koyun aldım. Projede 100 bin lira hayvanlar için, 50 bin lira ise yem için destek sağlanıyor. Köyde kalmak için bir sürü nedenim var projesine katıldığım için mutluyum. Destek olanlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

GAZİANTEP - 'Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var' projesi
GAZİANTEP - 'Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var' projesi
GAZİANTEP - 'Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var' projesi
GAZİANTEP - 'Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var' projesi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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