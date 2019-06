Köyü tedirgin eden olay... Eskişehir'de aynı aileden 6 kişi brusella hastalığına yakalandı

Hastalığın çıktığı köyde halk tedirgin durumda, yetkililer inceleme başlattı

Brusella hastalarının tedavileri devam ediyor

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in merkez Bozdağ Mahallesinde aynı aileden 6 kişi iddialara göre yedikleri peynirden dolayı yakalandıkları brusella hastalığı sebebi ile tedavi altına alınırken, halk arasında tedirginlik oluşturan hastalıkla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

İnsanlarda önemli halk sağlığı sorunlarına neden olan ve hayvanlardan insanlara bulaşan bir hastalık olan brusella, halk arasında Malta Humması, Akdeniz Humması ve Dalgalı Ateş olarak da biliniyor. Hastalık, genelde hayvanlarla doğrudan temas ya da bu hayvanların et, süt ve ürünlerinin tüketilmesi sonucunda insanlara bulaşıyor.

İddialara göre, Bozdağ Mahallesinde bulunan aynı aileden 6 kişi, yedikleri peynirden brusella hastalığına yakalandı. Vatandaşlar hastanede tedavi altına alınırken yetkililer de köyde incelemelerde bulundu. Yaşanan olay, Bozdağ Mahallesi sakinlerinde tedirginlik oluşturdu.

"Veteriner arkadaşlar dolaştı, bizlerle görüştü imzamızı aldı"

Yaşadığı Bozdağ Mahallesindeki hastalıkla ilgili konuşan küçükbaş hayvan üreticisi Ömer Şenol, "Brusella hastalığı; marketten aldığınız sütten, kasaptan aldığınız etten de geçer. Ama kesin olarak bizde bir bulgu veya belirti yok. Sabah veteriner arkadaşlar dolaştı, bizlerle görüştü, imzamızı aldı. Zaten hayvanlarımızın hepsi kayıtlı. Genel olarak aşılarını yapıyoruz. Bizde şu an için sıkıntı yok" ifadelerini kullandı.

"Bu hastalığın kesin kaynağı burası değil"

Şenol, veteriner hekimlerin hastalık şikayeti üzerine köye geldiklerini belirterek, "Bu hastalıktan benim bilgim yoktu. Veteriner hekimi arkadaşlar geldi, 'Bozdağ'dan böyle bir şikayet var' dediler. Birkaç kişi hastanede yatıyormuş. Bu hastalığın kesin kaynağı burası değil. Bozdağ, Yarımca veya civardaki köyden et alabilir, süt alabilir. Ama şu an bölgede böyle bir şey yok. Bunu marketten aldığın etten, sütten de geçer ama biz normalde peyniri kaynatırız süte çalmadan önce. Zaten etlerimiz pişiyor, hayvanlarımız da sağlıklı. Ben olayı veteriner hekimi arkadaşlardan öğrendim" şeklinde konuştu.

Hastanede tedaviler sürüyor

Öte yandan Yunus Emre Devlet Hastanesi yetkilileri hastalığı doğrularken, rahatsızlanan vatandaşların tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Yedikleri peynirden brusella hastalığına yakalanan hastalardan 3'ü ayakta tedavi edilirken 3'ünün tedavisi ise sürüyor. Tedavileri devam eden hastaların genel durumlarının iyi olduğunu ifade edilirken, 1 hastanın taburcu edildiği diğer hastaların ise önümüzdeki hafta içerisinde taburcu edilebileceği bildirildi.

Diğer yandan ise hastaların, aldıkları peyniri yedikten sonra rahatsızlandıklarını belirttikleri öğrenildi.

Kaynak: İHA