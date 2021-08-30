Köylüyle yaban tavşanının sevimli dostluğu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Köylüyle yaban tavşanının sevimli dostluğu

Köylüyle yaban tavşanının sevimli dostluğu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bursa'da bir çiftçi, bahçesinde gördüğü yavru yaban tavşanıyla sıkı bir dostluk kurdu.

Bursa'da bir çiftçi, bahçesinde gördüğü yavru yaban tavşanıyla sıkı bir dostluk kurdu. Çiftçi bahçesine her gittiğinde tavşan hiç kaçmıyor.

Nilüfer ilçesine bağlı Gölyazı'da çiftçilikle uğraşan Yalçın Feridun, bahçesindeki incirlerin altında çıkan yabani otları makineyle temizlemeye başladı. Tam otları biçerken gözüne otların içinde kıpırdayan minik bir şey takıldı. Hemen makineyi durdurup ne olduğuna baktı. Bunun yavru bir yaban tavşanı olduğunu gördü. Eline aldığı yaban tavşanı yavrusunu tekrar bulunduğu yere bıraktı ve orada bulunan otları temizlemedi. Aradan geçen 3 aya rağmen yaban tavşanı kendisine zarar vermeyen Yalçın Feridun'u hiç terk etmedi. Ne zaman bahçeye gitse tavşan orada onu bekledi ve hiç kaçmadı. Çiftçi, her gün yanına kadar gittiği tavşana gözü gibi bakıyor.

Bahçesinde çalışırken yaban tavşanı yavrusuyla karşılaştığını ifade eden Yalçın Feridun, "Bahçemde yabani otları biçerken gözüme hareket eden bir cisim takıldı. Hemen ot biçme makinesini durdurdum. Bunun bir yavru yaban tavşanı olduğunu gördüm. Kalbi çıkacak gibi atıyordu. Hemen bulunduğu yere bıraktım ve oradaki otları biçmedim. Bu tanışmadan sonra aramızda bir güven oluştu. Ne zaman bahçeye gelsem yaban tavşanı beni bekliyor. 3 aydır aramızda sıkı bir dostluk var. Benim sesimi tanıyor ve yanına gidip seviyorum" dedi. - BURSA

Köylüyle yaban tavşanının sevimli dostluğu
Köylüyle yaban tavşanının sevimli dostluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Hamid Karzai Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Neşet Ertaş Kaan Yıldırım Burcu Biricik
Spor Arda Turan Samet Aybaba Abdullah Avcı Enner Valencia Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Köylüyle yaban tavşanının sevimli dostluğu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 09:30:54. #1.14#

title