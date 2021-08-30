Köylüyle yaban tavşanının sevimli dostluğu

Bursa'da bir çiftçi, bahçesinde gördüğü yavru yaban tavşanıyla sıkı bir dostluk kurdu.

Bursa'da bir çiftçi, bahçesinde gördüğü yavru yaban tavşanıyla sıkı bir dostluk kurdu. Çiftçi bahçesine her gittiğinde tavşan hiç kaçmıyor.

Nilüfer ilçesine bağlı Gölyazı'da çiftçilikle uğraşan Yalçın Feridun, bahçesindeki incirlerin altında çıkan yabani otları makineyle temizlemeye başladı. Tam otları biçerken gözüne otların içinde kıpırdayan minik bir şey takıldı. Hemen makineyi durdurup ne olduğuna baktı. Bunun yavru bir yaban tavşanı olduğunu gördü. Eline aldığı yaban tavşanı yavrusunu tekrar bulunduğu yere bıraktı ve orada bulunan otları temizlemedi. Aradan geçen 3 aya rağmen yaban tavşanı kendisine zarar vermeyen Yalçın Feridun'u hiç terk etmedi. Ne zaman bahçeye gitse tavşan orada onu bekledi ve hiç kaçmadı. Çiftçi, her gün yanına kadar gittiği tavşana gözü gibi bakıyor.

Bahçesinde çalışırken yaban tavşanı yavrusuyla karşılaştığını ifade eden Yalçın Feridun, "Bahçemde yabani otları biçerken gözüme hareket eden bir cisim takıldı. Hemen ot biçme makinesini durdurdum. Bunun bir yavru yaban tavşanı olduğunu gördüm. Kalbi çıkacak gibi atıyordu. Hemen bulunduğu yere bıraktım ve oradaki otları biçmedim. Bu tanışmadan sonra aramızda bir güven oluştu. Ne zaman bahçeye gelsem yaban tavşanı beni bekliyor. 3 aydır aramızda sıkı bir dostluk var. Benim sesimi tanıyor ve yanına gidip seviyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı