Köylülerin yaralı bulduğu arı şahini tedavi altına alındı
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Köylülerin yaralı bulduğu arı şahini tedavi altına alındı

Tunceli'de vatandaşların arazide yaralı bulduğu arı şahini, tedavi altına alındı.

23.05.2020 14:23 | Son Güncelleme: 23.05.2020 14:29

Tunceli'de vatandaşların arazide yaralı bulduğu arı şahini, tedavi altına alındı.

Çiçekli köyünde, dağlık alanda yerde uçamayan kuşu fark eden vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye giden ekip, yaralı kuşu alarak Müdürlüğe getirdi. Veteriner tarafından kontrolden geçirilen arı şahininin kanadından yaralandığı tespit edildi.

Şahinin genel sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.

Köylülerin yaralı bulduğu arı şahini tedavi altına alındı

Kaynak: AA

Manşet

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