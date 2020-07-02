Köylülerin üreteceği elektrik içme suyu pompalarında kullanılacak
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Köylülerin üreteceği elektrik içme suyu pompalarında kullanılacak

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde köylülerin bir araya gelerek kurdukları güneş enerji sistemi ile üretilecek elektrik köyün içme suyu pompalarında kullanılacak.

Köylülerin üreteceği elektrik içme suyu pompalarında kullanılacak
02.07.2020 17:23 | Son Güncelleme: 02.07.2020 17:31

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde köylülerin bir araya gelerek kurdukları güneş enerji sistemi ile üretilecek elektrik köyün içme suyu pompalarında kullanılacak.

Vali Gökmen çiçek, Bayat ilçesini ziyaret ederek burada yapımı tamamlanan Derbent köyü güneş enerji sistemini inceledi.

Vali Çiçek Bayat ilçesi ziyaretlerinin ilkini Kaymakam Ömer Tekeş'e gerçekleştirdi. Burada ilçe hakkında bilgi alan Vali Çiçek daha sonra Belediye Başkanı İbrahim Bodur'u ziyaret ederek ilçede devam eden projeler hakkında bilgi aldı.

Vali Çiçek Bayat ilçesi programı kapsamında 2004 yılında Şırnak'ta Şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Özenç'in ailesini ziyaret etti.

Ardından Bayat ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki Derbent köyünü de giden Vali Çiçek, burada yapımı tamamlanan ve köyün içme suyunda harcanan elektriği karşılayacak olan güneş enerji sistemlerini inceledi. Bayat Köylere Hizmet Götürme Birliği ve köy halkının bağışlarıyla yapımı tamamlanan güneş enerji panellerinde üretilen elektrik köyün içme suyu kuyularındaki pompaların elektriğinde kullanılacak. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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