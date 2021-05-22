Köylüler yağmur duasına çıktı, kurban kesti
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Köylüler yağmur duasına çıktı, kurban kesti

İhlas Haber Ajansı / Burhanettin Erden - Haberler | Yerel

Köylüler yağmur duasına çıktı, kurban kesti Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde köylüler yağmur duasına çıktı, kurban kesti.

Köylüler yağmur duasına çıktı, kurban kesti

TOKAT - Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde köylüler yağmur duasına çıktı, kurban kesti.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Böğet Köyü'nde havaların sıcak ve kurak gitmesi nedeniyle yağmur duası edildi. Köy meydanında toplanan köylüler Kur'an tilavetini dinledi. Daha sonra köy camisi imamı tarafından dua okundu. Köylüler, ellerini yere doğru çevirerek okunan duaya amin dedi. Dua okunmasının ardından 10 adet küçükbaş kurban kesildi. Büğet Köyü muhtarı Mustafa Özübek, kuraklıktan dolayı yağmur duasına çıktıklarını söyledi. Özübek, kuraklık nedeni ile çiftçilerin zor günler geçirdiğini belirterek, "Her sene yağmur duasına çıkıyoruz. Pandemi dolayısıyla sınırlı olarak düzenledik. Rabbim hayırlı rahmetler versin inşallah" dedi.

Köylüler yağmur duasına çıktı, kurban kesti
Köylüler yağmur duasına çıktı, kurban kesti
Köylüler yağmur duasına çıktı, kurban kesti
Köylüler yağmur duasına çıktı, kurban kesti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burhanettin Erden

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