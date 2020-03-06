Köylü üretimi bıraktı, manavın yolunu tuttu

06.03.2020 10:51 | Son Güncelleme: 06.03.2020 10:53

Tarım sektörünün durumunu kronolojik bi bakış açısıyla anlatan Yıldırım, "Ne yazık ki tarım sektörü 1980'den itibaren itibarsızlaştırılarak 'Avrupa'nın bahçıvanı, çobanı biz mi olacağız diyerek küçümsendi. Bugün ise fındık, kiraz, incir gibi dünya birincisi olduğumuz ürünlerde bile konumumuzu koruyamadık" dedi.

Köylülerin bile üretimi bırakıp domates, soğan hatta maydanozu bile marketten veya pazardan satın aldığını vurgulayan Yıldırım, "Çiftçi ve köylümüz tarımsal üretim ile para kazanamadığı ve tarım alanlarının ranta açılması nedeniyle ekilebilir alanlarımız da hızla yok oluyor" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin tarım alanında uzmanlaşmış ismi Dünya Gazetesi yazarı Ali Ekber Yıldırım, "Üretme Tüket" adlı kitabının imza günü ve deneyim paylaşımı toplantısına katıldı.

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi ile İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından Ege İhracatçı Birlikleri toplantı salonunda düzenlenen etkinlikte, Cumhuriyet döneminden günümüze tarımdaki gelişmeleri aktaran Yıldırım özellikle 1980'li yıllar ve sonrasındaki gelişmelerin tarımı olumsuz etkilediğini vurguladı.

Kaynak: Bültenler