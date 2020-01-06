Köylü kadınlara kanser eğitimi verildi

06.01.2020 16:50 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:55

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü, il sağlık müdürlüğüne bağlı toplum sağlığı merkezi ile işbirliği yaparak Adıyaman Merkeze bağlı Kuşakkaya Köyünde yaşayan kadınlara ve genç kızlara "Erken tanı hayat kurtarır" Projesi kapsamında meme kanseri ile "Anne ve çocuk sağlığı" hakkında bilgilendirici bir eğitim verildi.



Nemrut Rotary Kulübü Dönem Başkanı Emine Çiftçi, toplum sağlığı merkezinde görevli Ebe Şengül Kayaalp ve Serap Çelik tarafından verilen meme kanseri ve erken tanı ile ilgili eğitime Kuşakkaya Köyünde yaşayan 7'den 70'e bütün kadın ve genç kızların göstermiş olduğu ilgiden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Meme kanserinde ölüm oranını düşürmek ve kaliteli yaşam elde etmenin en iyi yolunun erken tanı ve erken tedavi olduğunu söyleyen Başkan Çiftçi,"Ülkemizde her 8 kadından biri hayatının bir döneminde meme kanseri ile karşı karşıya kalıyor. Bu nedenle meme kanserinde erken tanı koyulması hastalığın vahim sonuçlara yol açmasını engellediği gibi tedaviyi de kolaylaştırıyor. Bizler sadece şehirlerde yaşayan ya da fabrikalarda çalışan kadınlarımız ve kızlarımızın yanı sıra köylerde yaşana yaşayan ve şehre sıklıkla gelemeyen kadınlarımızın ayağına kadar giderek onlara da bu konuda eğitimler veriyoruz. Amacımız, her yerde toplumun sağlığı ile ilgilenebilmek, kızlarımız ve kadınlarımızı meme kanseri konusunda erken tanı hayat kurtarır diyerek bilinçlendirirken hem de anne ve çocuk sağlığı konusunda tüm köyde yaşayan kadınlarımıza eğitimler veriyoruz. Kuşakkaya köyünde düzenlediğimiz eğitimlere kadınlarımızın ve genç kızlarımızın ilgisi bizleri çok mutlu etti. Umarım faydalı olmuşuzdur" diye konuştu.



Toplum Sağlığı Merkezinde görevli Ebe Şengül Kayaalp ve Serap Çelik ise eğitimlerde, bayanların özellikle 20 yaşından sonra yılda bir kez doktorda meme muayenesi yaptırmasını önerdiklerini belirttiler. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA