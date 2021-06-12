Köylü kadınlar yabani otları elleriyle tek tek temizliyorlar

Köylü kadınlar yabani otları elleriyle tek tek temizliyorlar Güldüren Orman Fidanlığında yetiştirilen fidanların dikim ve bakım işlemlerinden 55 köylü kadın sorumlu Boy verip yetişen çam, sedir, kestane, badem, ceviz, ahlat ve alıç fidanları onlara büyük mutluluk veriyor Kütahya'nın Hisarcık...

Köylü kadınlar yabani otları elleriyle tek tek temizliyorlar

Güldüren Orman Fidanlığında yetiştirilen fidanların dikim ve bakım işlemlerinden 55 köylü kadın sorumlu

Boy verip yetişen çam, sedir, kestane, badem, ceviz, ahlat ve alıç fidanları onlara büyük mutluluk veriyor

KÜTAHYA - Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Güldüren Köyü'ndeki kadınlar, orman fidanlığında ekimi yapılan ve yeni yeşermeye başlayan çeşitli türde fidanların arasındaki yabani otları elleriyle tek tek temizleyerek bakımlarını yapıyor.

Ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve suni gençleştirme çalışmaları ile kamu kurum ve kuruluşlarının ağaçlandırma çalışmaları için ihtiyaç duyduğu fidanların üretildiği Güldüren Orman Fidanlığında yetiştirilen çeşitli türde fidanların dikim, yabancı ot temizliği ve bakım işlemlerini Güldüren Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bünyesinde çalışan 55 kadın gerçekleştiriyor.

Güldüren Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ali Osman Özdoğan, kooperatif olarak 15-20 yıldan bu yana orman fidanlığında fidanların dikim, yabancı ot temizliği ve bakım işlemlerinde kadınların çalıştığını söyledi. Özdoğan, "Ev kadınlarımız pandemi döneminde de aralıksız ot bakımı ve fidan yetiştiriciliğinde çalışarak aile ekonomisine katkıda bulunmaktadırlar. Buradan Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin ve Emet Orman İşletme Müdürü Mustafa Ertekin'e çok teşekkür ediyorum" dedi.

90 lira yevmiyeyle çalışarak ailesine katkıda bulunduğunu söyleyen 2 çocuk annesi ev hanımı Meryem Durmaz, "Orman fidanlığında fidanların dikiminden, tohumundan bakımından biz kadınlar sorumluyuz. Yetiştirdiğimiz çam, sedir, kestane, badem, ceviz, ahlat ve alıç fidanları Kütahya'da ihtiyaç duyulan yerlere gönderiliyor, bundan mutlu oluyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Akçay