17.08.2019 10:59

Köylerini Alaçatı'ya benzetmek için işe koyuldular

Gümüşhane'de göç nedeniyle nüfusu azalan merkeze bağlı İkisu köyünde vatandaşlar, köylerini güzelleştirmeye karar verdi, işe koyuldu. İzmir'in ünlü turistik yerlerinden Çeşme ilçesindeki Alaçatı'yı kendilerine örnek alan köy sakinleri, aralarında para topladı, köydeki tüm ev, sokak, kaldırım, çeşme ve yapıları mavi-beyaz boyamaya başladı.

Gümüşhane'de damlataşı şekilleri, sarkıtlar, dikitler, mağara çiçekleri ve traverten basamakları ile bir doğa harikası olarak nitelendirilen 'Karaca Mağarası'nın da yer aldığı merkeze bağlı İkisu köyünün nüfusu azaldı, vatandaşlar zamanla köyden kentlere göç etti. Köyde kalan yaklaşık 15 hanenin sahipleri, köylerini güzelleştirmeye karar verdi, kolları sıvayıp işe koyuldu. İzmir'in ünlü turistik yerlerinden Çeşme ilçesindeki Alaçatı'yı kendilerine örnek alan köylüler, aralarında para toplayarak, köydeki tüm ev, sokak, kaldırım, çeşme ve yapıları rengarenk boyamaya başladı. Genç-yaşlı, kadın-erkek herkes köyün güzelleştirilmesi için yapılan çalışmalara katıldı. Mavi-beyaz tonları ağırlıklı kullanan vatandaşlar, harabe haldeki evleri de tadilat ederek köyün kısa sürede çehresini değiştirmeyi başardı.

'KÖYÜMÜZE ALAÇATI HAVASI VERMEK İSTİYORUZ'

İkisu köyünde oturan İbrahim Gürler, kente gelen turistlerin ilk gördüğü köyün kendi köyleri olduğunu belirterek Kendi çabalarımızla bir süredir köyümüzü güzelleştirmeye, köyümüze renk katmaya çalışıyoruz. Köyümüzdeki evlerin tamamını boyayıp, harabe halinde olan yapıları da elimizden geldiği kadar tadilatını yapmaya çalışıyoruz. Niyetimiz köyümüze İzmir'in Çeşme İlçesine bağlı Alaçatı gibi bir hava verebilmek. Burayı bir tatil köyü haline getirmek istiyoruz dedi.

'MİSAFİRLER GÜZEL ŞEYLER GÖRSÜN İSTEDİK'

Köylerinin en büyük sorununun göç olduğunu söyleyen Gürler, Uzun zamandır büyük göçler yaşandı. Artık köyde eskisi gibi bir hayat söz konusu değil. Genelde yaşlılarımız kalıyor. Gençlerimiz dışarıda çalışıyor, kimisi okuyor. Bu sadece bizim köyümüzün değil, bütün Gümüşhane'nin sorunu. Biz tabi böyle göç verince köy biraz ıssızlaştı, yalnızlaştı. Köyde sadece yaşlılar olunca herhangi bir şeye müdahale edemediler. Boya yapamadılar, duvarlar yıkıldı yapamadılar. Ama burası bayramlarda şenlik oluyor. Herkes geliyor bütün haneler açılıyor. Böyle el ele verip bir şeyler yapalım istedik. Köyümüze gelen misafirler mağaraya giderken güzel şeyler görsünler istedik. Bir renk kararı verdik. Bizim köyümüzün renkleri olan mavi-beyazı seçtik diye konuştu.

'KÖYÜMÜZÜ GÜZELLEŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Köylerinin çok bakımsız olduğunu söyleyen Cevahir Gürler de, Köye gelenler 10-15 gün tatil yapıp hemen dönüyorlar. Yaşlılarda hiçbir şey yapamıyorlar. Sökülen yerler çok kötü görünüyor. Yukarıda Karaca Mağarası var. Gelip gidenler oluyor. Köyümüzde bakımsız olduğunu için utanıyorduk. Bizde 'ne yapabiliriz' diye düşündük. Gençlerimiz aralarında para toplayıp boya malzemesi aldı. Evlerimizi, kapılarımızı boyamaya başladılar. Köyümüzü daha güzelleştirmek için uğraşıyoruz ifadelerinde bulundu.

Şüle Aydurmuş ise Karaca Mağarası turistik bir öneme sahip. Mağaraya giderken görünen ilk köy bizim köyümüzdü. Hoş bir görüntü olmasını istediğimiz için de İzmir'de ki Alaçatı'dan esinlenerek kapılarımızı, çeşmelerimizi boyadıkö diyerek herkesi köylerini ziyarete beklediklerini dile getirdi.

Kaynak: DHA