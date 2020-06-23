Köylere Hizmet Götürme Birliği üye seçimleri yapıldı Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği üye seçimleri yapıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği üye seçimleri yapıldı.

Bozüyük Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı Bozüyük Kaymakam Hasan Yaman başkanlığında gerçekleştirildi. Seçim öncesinde İl Genel Meclis üyeleri Mesut Çetin, Erdinç Gesge ve Hüseyin Elmas ile muhtarlardan Necati Kurt, Sadettin Akkaya ve Hayati Huylu adaylığını açıkladı. Kapalı oylama usulü yapılan ve adeta kıran kıran geçen seçimlerin ardından İl Genel Meclis üyeleri Mesut Çetin 34, Hüseyin Elmas 20 ve Erdinç Gesge 15 oy aldı. Bu sonuçlarla en fazla oyu alan İl Genel Meclis üyeleri Mesut Çetin ve Hüseyin Elmas Köylere Hizmet Götürme Birliği üyesi oldular.

Birlik Encümen üyeliğine aday olan muhtarlardan Bozalan Köyü Muhtarı Sadettin Akkaya 23, Cihangazi Köyü Muhtarı Hayati Huylu'da 23 oy alarak birlik encümeninin asil muhtar üyeliğine seçildi. Ormangüzle Köyü Muhtarı Kerim Altın ise, birlik encümeninin yedek muhtar üyeliğine seçildi.

Toplantı, üye seçimlerinin ardından diğer gündem maddelerinin görüşülmesi ile dilek ve temenniler bölümü ile sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA