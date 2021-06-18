Köylerdeki çocuklara uzayı sevdirecek "Ali Kuşçu Mobil Uzay Tırı"nın açılışı yapıldı
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Köylerdeki çocuklara uzayı sevdirecek "Ali Kuşçu Mobil Uzay Tırı"nın açılışı yapıldı

Köylerdeki çocuklara uzayı sevdirecek 'Ali Kuşçu Mobil Uzay Tırı'nın açılışı yapıldı
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığının desteğiyle Afyonkarahisar Valiliği ile Afyonkarahisar İyilik Hareketi Derneği öncülüğünde 95 günde yapımı tamamlanan Ali Kuşçu Mobil Uzay Tırı'nın açılışı yapıldı.

İçişleri Bakanlığının desteğiyle Afyonkarahisar Valiliği ile Afyonkarahisar İyilik Hareketi Derneği öncülüğünde 95 günde yapımı tamamlanan Ali Kuşçu Mobil Uzay Tırı'nın açılışı yapıldı.

Vali Gökmen Çiçek, kent meydanında düzenlenen törende, büyük emek harcanan tırın bütün serüvenini bildiğini söyledi.

Tırdaki materyallerin önemine dikkati çeken Çiçek şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar'da milletvekillerimiz, Belediyemiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla beraber çıtayı yükseklere taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Burada Türkiye'ye her gün örnek farklı bir proje gerçekleştiriyoruz. İşte bugün de bütün Türkiye'yi gezecek olan Ali Kuşçu Mobil Uzay Tırımız çocuklarımızda ve gençlerimizde merak uyandıracak."

Çiçek, son yıllarda Türkiye'nin uzay ve havacılık alanında büyük projelere imza attığını vurgulayarak tırın yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya da projenin anlamlı olduğunu ifade etti.

Özkaya, "Türk milletinin uzayla olan serüvenini öğrenmek ve bilgi edinmek isteyenlerin, Buhara, Semerkand, Çimkent ve Taşkent'i gezmesi, 1000 yıl önce neleri yaptığını, neleri düşündüğünü, hayal ettiğini ve uzayı nasıl keşfettiğini görmesi gerekiyor. Şimdi ise gençlerimiz atalarının ortaya çıkardığı bilim hareketini yeni nesillere aktaracak. Bu tırımızda Afyonkarahisar'dan başlayarak bütün Türkiye'ye katkı sunacak." diye konuştu.

Derneği Başkanı Özgür Sepin de tırın yapımına ilişkin bilgi verdi.

Konuşmaların ardından protokol üyelerince, açılışı yapılan tırın içerisi gezildi.

Ali Kuşçu Mobil Uzay Tırı, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonda Türkiye'de köy köy gezerek çocuklara uzayı ve bilimi sevdirecek.

Tırda, Türkiye'nin yerli ve milli uyduları TÜRKSAT 6A, Göktürk-2 ve İMECE'nin maketlerinin yanı sıra uzay ve gezegenler hakkında gözlem ve deneyim yapılabilecek teknolojik malzemeler bulunuyor.

Köylerdeki çocuklara uzayı sevdirecek 'Ali Kuşçu Mobil Uzay Tırı'nın açılışı yapıldı
Köylerdeki çocuklara uzayı sevdirecek 'Ali Kuşçu Mobil Uzay Tırı'nın açılışı yapıldı
Köylerdeki çocuklara uzayı sevdirecek 'Ali Kuşçu Mobil Uzay Tırı'nın açılışı yapıldı
Köylerdeki çocuklara uzayı sevdirecek 'Ali Kuşçu Mobil Uzay Tırı'nın açılışı yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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Köylerdeki çocuklara uzayı sevdirecek "Ali Kuşçu Mobil Uzay Tırı"nın açılışı yapıldı - Haberler
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