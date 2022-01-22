HAKKARİ (İHA) - Köylerde imece usulü karla mücadele çalışması

HAKKARİ - Hakkari'nin Irak sınırında bulunan Derecik ilçesinde, yoğun kar yağışından sonra köylerde yaşayan vatandaşlar ekipçe karla mücadeleye başladı.

Yıllardır kış mevsiminde bile yaz havasını yaşayan Derecik ilçesi adeta kara gömüldü. İlk kez kara hazırlıksız yakalanan ilçeye bağlı köylerde, imece usulü karla mücadele çalışmaları başlatıldı.

"Küreklerle kar mücadelesi"

Derecik ilçesinde vatandaşlar kendi imkanları ile kar mesaisine başlarken, civar köylerde yaşayan vatandaşlar ise küreklerle bir yandan evlerin önünü temilerken, bir yandan da el birliği ile cami ve ara yolları temizlediler.

"Bizde köyün karla mücadele ekipleriyiz"

Köyde başlatılan karla mücadele çalışmalarında yer alan Serbest Yılmaz isimli vatandaş, "Uzun zamandır bu kadar kar yağmadı. Yollar kapandığı için kendi imkanlarımızla gruplar halinde okul yolunu, cami yolunu ve ahırlara giden yolları temizliyoruz. Mahalle araları dar olduğu için kepçe giremiyor. Biz de kendi imkanlarımızla temizliyoruz. Artık bizde köyün karla mücadele ekipleriyiz" dedi.