SİMAV, KÜTAHYA (İHA) - Köye kamp konaklama tesisi

KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki Kiçir köyüne 30 yatak kapasiteli kamp konaklama tesisi kuruldu.

Son yıllarda adını yatırım birincisi olarak duyuran Kiçir köyünün muhtarı Rauf Buhan, 2 bin 40 rakımlı Akdağ'ın eteklerinde bulunan Kiçir köyünde, yerel anlamda bir ilki başardıklarını ifade etti. Muhtar Buhan, "Bu tesisi bize kazandıran başta Kütahya Valisi Ali Çelik'e ve tüm bürokratlara şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Kiçir Köyü Tarımsal kalkınma Kooperatifi Başkanı Mehmet Kurnaz, "Kamp merkezinin temelinden başlayıp kaba inşaatı ve çatısına kadar, kooperatif yönetimi ve köy halkıyla birlikte tamamladık. Devletimize Allah zeval vermesin, yapılan hizmetlerden dolayı emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, doğa harikası Kiçir'de gençlik kamp merkezinin bulunduğunu belirtti. Sapmaz, "Hazırlanan gençlik kamp merkezine tüm milli sporcularla, amatör ve profesyonel sporcularımızı kamp yamak için bekliyoruz. Bu tesislerin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.