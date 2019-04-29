Köydeki Öğrenciler Mardin'i Gezdi

Mardin'de kırsal mahallelerdeki öğrencilere gezi programı düzenlendi.

Tarihi ve turistik yerleri görmek için Mardin'e gelen Dargeçit Altıyol İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı'yı makamında ziyaret etti.

Sarı, daha sonra öğretmen ve öğrencilere çeşitili hediyeler verdi.

Ziyaretin ardından öğretmen ve öğrenciler, Mardin Öğretmenevi, Şeyh Çabuk Camii, Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, İl Eğitim Tarihi Müzesi, Kodla Mardin Merkezi, Kulüp Başak, Mardin Müzesi ve Kasımiye Medresesi'ni gezdi.

Kaynak: AA