Köyde bahşişi veren ıslanmaktan kurtuluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Köyde bahşişi veren ıslanmaktan kurtuluyor

Köyde bahşişi veren ıslanmaktan kurtuluyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Torhasan köyünde asırlık Arap bayram eğlenceleri geleneği devam ediyor.

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Torhasan köyünde asırlık Arap bayram eğlenceleri geleneği devam ediyor. Bayram eğlencesinde gençler isteklerini yerine getiremeyen damatları su tankına atarak ıslatırken, bahşiş verenler ıslanmaktan kurtuluyorlar.

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Torhasan köyünde her yıl Kurban Bayramı'nın ikinci günü gençler, köye gelen misafirlere ve köy halkına köy meydanında hazırladıkları oyunları sergiliyor. Sergilenen oyunlarda gençler damatları ve köyün gençlerini tek tek yakalayarak, onlardan ilginç isteklerde bulunuyor. Gençler, isteklerini yerine getiremeyen damatları köyün meydanına koydukları su tankına atarak ıslatıyorlar. Yaşları büyük olanlar ise bahşiş vererek ıslanmaktan kurtuluyorlar.

Geçmişte dedelerinden gördükleri Arap eğlencesini sürdürdüklerini belirten gençler, "Bundan sonraki arkadaşlarımızın da bu geleneği sürdüreceğini düşünüyoruz. Bizler bu oyunları hazırlarken köyümüze dışarıdan gelen misafirlerimize bayramda güzel bir eğlence sunmayı hedefleyerek yapıyoruz ve bunun da çok eğlenceli olduğunu düşünüyoruz. Yaklaşık bir asırdır köylerimizde oynanan bu oyun bizim günümüzde tek kalan mirasımız, onu da bizlerden sonraki arkadaşlarımızın devam ettireceğini biliyoruz" dediler. - ÇANAKKALE

Köyde bahşişi veren ıslanmaktan kurtuluyor
Köyde bahşişi veren ıslanmaktan kurtuluyor
Köyde bahşişi veren ıslanmaktan kurtuluyor
Köyde bahşişi veren ıslanmaktan kurtuluyor
Köyde bahşişi veren ıslanmaktan kurtuluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Hande Yener Fatma Girik Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Aytaç Kara Burak Elmas Volkan Demirel Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Köyde bahşişi veren ıslanmaktan kurtuluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.7.2021 13:08:15. #1.14#

title