MUĞLA (İHA) - - Köyceğiz Gölü'nden taşan sular geriye çekilmeye başladı

MUĞLA - Muğla'nın Köyceğiz İlçesinde geçtiğimiz hafta gerçekleşen yoğun yağışlar nedeniyle taşan Köyceğiz Gölü'nde sular geri çekilmeye başladı. Suların geri çekilmesi ile sular altında kalan kordon eski halini almaya başladı.

Edinilen bilgiye göre Köyceğiz ve çevresine 1 yılda yağan yağmur 4 günde yağdı. Aşırı yağışların ardından Köyceğiz Gölü, taştı. Köyceğiz Gölü taşınca Kordonda bulunan işletmeleri su bastı. İşletmeler 4 gün boyunca kapalı kaldı. Cuma gününden itibaren sular yavaş yavaş çekilmeye başladı. Cumartesi günü suların önemli oranda çekilmesiyle Atatürk Kordonu'nda bulunan kafe ve restoran işletmecileri masa ve sandalyelerini su çekilen alanlara koyarak müşterilere hizmet vermeye başladı. Sanat Sokağı'ndaki süs eşyası ve takı malzemesi satılan işyerleri de açıldı. Alış veriş başladı. Köyceğiz Gölü'nün durumunu merak eden vatandaşlar Kordona akın etti.