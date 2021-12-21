Köyceğiz'de 100 kaçak göçmen ve organizatör yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na saat 03.35 sıralarında balıkçı teknesinde kaçak göçmenler olduğu yönünde bilgi geldi. İhbar üzerine Sahil Güvenlik Marmaris ve Fethiye Grup Komutanlığı'na bağlı hücum botları bölgeye harekete etti. Köyceğiz İztuzu bölgesi açıklarına gelen ekipler, 26 metre uzunluğunda ahşap balıkçı teknesinin çevresini sararak durdurdu. Teknenin güverte, kamara, tuvalet ve motor bölümlerinde oturmuş vaziyette 100 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenleri Yunanistan'ın Rodos Adası'na götüreceği iddia edilen tekne kaptanı ise gözaltına alındı.

İnsan kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan kaptanın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.