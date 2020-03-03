Köy muhtarları, Kent Müzesi hakkında bilgilendirildi

03.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:57

Kent Müzesi Koordinasyon ekibi, Sazlıdere Köy Muhtarı Azası Sadettin Sençper, Pırnarköy Muhtarı Azası Mustafa Keskin, Çamlıca köyü Muhtarı Arif Büyükyatıkçı, Bahçeköy Muhtarı Osman Kılıç ve köy muhtarlığı azaları, Yerlisu köyü Muhtarı Zafer Göksu, Mahmutköy Muhtarı Asım Gül, Kadıköy Muhtarlığı azası İsmail Demirgen, Seydiköy Muhtarı Hayati Ökten ve azaları ile Şükrüköy Muhtarı Salim Karataş'ı ziyaret etti.

Ziyarette, müzede gönüllü çalışacakların, malzeme bağışında bulunacakların, mahalle sakinlerinden anlatacak hikayesi olanların neler yapması gerektiği hakkında bilgilendirmede bulunarak, muhtarlarımızdan vatandaşlara yardımcı olmaları konusunda destek istedi.

Muhtarlara, vatandaşların katılımının sağlanacağı geniş çaplı toplantıların da organize edileceği bilgisi verildi.

Muhtarlar, Kent Müzesi konusunda kendilerinin ziyaret edilerek görüşlerinin alınmasının önemli olduğunu belirterek, "Bu konuda başta Keşan Belediye Başkanımız Mustafa Helvacıoğlu olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bizler de Kent Müzesi konusunda belediyemize gerekli desteği vermeye hazırız" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler