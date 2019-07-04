Köy muhtarı dev afiş yaptırıp köy meydanına astı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Akçaköy Muhtarı Ramazan Kibar'ın örnek davranışı takdir topluyor.

Daha önce köydeki düğünlerde kuru sıkı ve silahla havaya ateş açılmasından dolayı çok rahatsız olduğunu belirten Akçaköy Muhtarı Ramazan Kibar "Mutluluğa kurşun sıkma geleceği karartma" isimli dev bir pankart yaptırarak köy meydanındaki duvara astı. Köyde yapılan tüm düğünlerde silah atışını yasaklayan ve bu konuda sıfır tavizle görev yapan Muhtar Kibar'ı, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke'de sosyal medya hasabından yayınladığı mesajla bu duyarlı davranışı dolayısıyla tebrik etti.

Köyde yaşayan vatandaşlar, daha önce düğünlerde endişe içerisinde olduklarını, ancak son aylarda köy muhtarının kararlı tutumuyla huzur içerisinde düğünlerini yaptıklarını belirttiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA