Köy çocuklarının "Meltem ablası" yardım için yollara düşüyor

İhtiyaç sahibi köy çocukları için şimdiye kadar 40 ilde yaklaşık 7 bin kişiye çeşitli yardımlarda bulunan Adanalı Meltem Kaya, Türkiye'nin tüm şehirlerine ulaşıp daha fazla yüz güldürmeyi amaçlıyor.

İhtiyaç sahibi köy çocukları için şimdiye kadar 40 ilde yaklaşık 7 bin kişiye çeşitli yardımlarda bulunan Adanalı Meltem Kaya, Türkiye'nin tüm şehirlerine ulaşıp daha fazla yüz güldürmeyi amaçlıyor.

Meltem Kaya (35), yaklaşık 8 yıl önce kentte çeşitli ihtiyaç sahibi çocukları sevindirmek için "Çocuklar gülerse herkes güler" sözünü ilke edinip yardım çalışmalarına başladı.

Zamanla, yardım ve hediyeler götürdüğü çocukların "Meltem ablası" olarak tanınmaya başlayan Kaya, 8 yılda Türkiye'nin 40 şehrine ulaştı.

Hem kendi imkanları hem de yardımseverlerin destekleriyle aldığı giysi, bot, oyuncak gibi eşyaları, dernekler aracılığıyla ihtiyaç sahibi olduğunu belirlediği yaklaşık 7 bin çocuğa hediye eden Kaya, "iyilik hareketini" 81 ile ulaştırmayı hedefliyor.

Kaya, kurucu başkanlığını yürüttüğü Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği aracılığıyla şehit çocukları için de zaman zaman yardıma faaliyetleri yürütüyor.

Son olarak Adana'nın Karataş ilçesindeki mevsimlik tarım işçisi ailelerin yaşadığı çadırları ziyaret eden Kaya, buradaki ihtiyaç sahibi çocuklara da çeşitli hediyeler sunup yüz güldürdü.

Çocuklara balon ve oyuncaklar da dağıtan Kaya, onlarla oyun oynayıp keyifli vakit geçirdi.

"Çocukların bu sevincini görmek beni daha çok mutlu ediyor"

Meltem Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahiplerine yardım yapmanın kendisinde 8 yıldır hayat görüşü haline geldiğini söyledi.

Yardımlaşmanın bir insanlık görevi olduğuna dikkati çeken Kaya, "Amacım, Türkiye'nin 81 ilinde gerçekten ihtiyaç sahibi olan çocuklarımıza hediyeler götürerek onların yüzlerinin bir nebze gülümsemesini sağlamak. Daha önce de doğu illerimizi gezdik, oralara yardımlar götürdüm. Buradan seslenmek istiyorum, sadece benimle değil, biz birlikte bütün olursak, el ele verirsek daha güçlü oluruz. Çocuklar gülerse hepimiz güleriz." diye konuştu.

Kaya, bugüne kadar yaklaşık 7 bin çocuğa hediye ve yardım götürdüğünü belirterek şöyle devam etti:

"Çocuklara yardım götürdüğümde çok mutlu oluyorum. İhtiyaçlarını karşılarken kendim de çok mutlu oldum ve akşam buraya geleceğim için heyecandan yatamıyordum. Sabah saat 05.00'te kalktım ve çok mutluydum. Çocukların bu sevincini görmek beni daha çok mutlu ediyor. Benimle birlikte herkesin bu mutluluğu yaşamasını istiyorum."

Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği Kurucu Başkanı da olduğunu anımsatan Kaya, "40 ilde 105 şehit çocuğunun da hayalini de gerçekleştirdik. Sadece şehit çocuklarımız değil ülkemizin her yerindeki çocuklar bizim çocuklarımız. Çocukların yüzlerindeki mutluluğu, sevinci gördüğüm zaman ben de mutlu oluyorum ve daha fazla çocuğa ulaşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu