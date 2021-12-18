Kovid-19 vaka sayısı 3 büyükşehirde azaldı

İSTANBUL (AA) - Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı, 4- 10 Aralık'ta İstanbul, Ankara ve İzmir'de azaldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, il bazında her 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.

Buna göre, her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı, 4-10 Aralık'ta İstanbul'da 245,70, Ankara'da 158,76, İzmir'de 68,47 oldu.

Bu sayılar bir önceki hafta (27 Kasım-3 Aralık) İstanbul'da 269,58, Ankara'da 182,37, İzmir'de 69,58 olarak kayda geçmişti.

Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 ilin Edirne, Artvin, Tekirdağ, Ordu, Trabzon, Kırklareli, Yozgat, Rize ve Isparta olduğunu bildirdi.

İllere göre 4-10 Aralık'ta her 100 bin nüfusta görülen Kovid-19 vaka sayıları yüksekten düşüğe şöyle sıralandı:

"Kırklareli (467,74), Çanakkale (464,78), Ordu (378,91), Bilecik (366,68), Osmaniye (363,86), Tekirdağ (358,63), Eskişehir (335,72), Balıkesir (323,88), Edirne (311,95), Adana (306,41), Trabzon (303,98), Yalova (294,15), Sinop (288,27), Giresun (283,25), Mersin (283,13), Tokat (283,01), Kocaeli (282,04), Bolu (261,43), Samsun (249,62), Denizli (249,2), İstanbul (245,7), Karabük (238,08), Tunceli (228,9), Çorum (227,49), Hatay (224,97), Amasya (221,17), Artvin (217,7), Burdur (215,28), Sakarya (213,88), Bursa (211,91), Zonguldak (209,06), Rize (198,34), Düzce (194,6), Manisa (179,23), Kırşehir (167,05), Kütahya (166,29), Isparta (162,39), Kastamonu (161,54), Gümüşhane (159,49), Ankara (158,76), Bartın (149,76), Niğde (119,87), Çankırı (106,53), Kırıkkale (105,13), Uşak (98,53), Nevşehir (98,37), Kahramanmaraş (94,68), Erzincan (94,27), Afyonkarahisar (76,67), Yozgat (76,12), Kilis (70,03), İzmir (68,47), Sivas (68,25), Antalya (67,02), Konya (65,42), Aksaray (61,94), Elazığ (61,74), Karaman (59,23), Aydın (57,99), Muğla (57,96), Ardahan (54,08), Iğdır (52,65), Kayseri (50,23), Malatya (32,62), Bayburt (29,3), Adıyaman (28,62), Gaziantep (25,94), Bingöl (25,55), Kars (24,92), Erzurum (22,02), Diyarbakır (20,41), Şanlıurfa (18,25), Siirt (14,2), Mardin (12,28), Şırnak (10,97), Muş (9,97), Batman (9,35), Ağrı (9,15), Bitlis (7,69), Hakkari (4,28), Van (3,92)"

AA / Burcu Çalık Göçümlü - Son Dakika Haberleri

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