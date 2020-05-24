Kovid-19'un sosyal hayata etkisini Polis Akademisi raporladı: Evdeki hırsızlık azaldı, aile içi şiddet arttı
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Kovid-19'un sosyal hayata etkisini Polis Akademisi raporladı: Evdeki hırsızlık azaldı, aile içi şiddet arttı

Polis Akademisi Başkanlığı, koronavirüs sürecinde evde geçirilen vaktin artmasıyla yaşanan adli vakaları raporlaştırdı. Rapora göre evde hırsızlık vakaları azaldı ancak aile içindeki şiddet arttı.

24.05.2020 12:07 | Son Güncelleme: 24.05.2020 12:26

Polis Akademisi Başkanlığınca "Kovid-19 Salgını ve Sonrası Devlet, Demokrasi ve Güvenlik" başlıklı rapor yayımlandı. Raporda, "Salgınla beraber Türkiye başta gelmek üzere pek çok ülkede polis teşkilatlarına yeni görevler yüklenmiştir. Önümüzdeki dönemde, dünyadaki kolluk teşkilatlarının bünyesinde, salgın gibi olağanüstü durumlarla mücadele konusunda yeni birimlerin kurulması muhtemeldir. Salgın, ilerleyen süreçte insanların, yurt dışı çıkışlarında ve girişlerinde, kendi sağlıklarıyla ilgili belgeleri ibraz etme gibi yeni yükümlülükler doğurabilecektir" denildi.

Polis Akademisi Başkanlığının hazırladığı raporda, koronavirüs sürecinde ülkelerin kolluk teşkilatlarına yeni görevler yüklendiğine ve gelecekte bu teşkilatların bünyelerinde salgın gibi olağanüstü durumlarla mücadele için yeni birimlerin kurulabileceğine dikkat çekildi.

KOVID-19 SALGINI, KOLLUK KUVVETLERİNE İHTİYACI ARTIRDI

"Kovid-19 Salgını ve Sonrası Devlet, Demokrasi ve Güvenlik" başlıklı raporda, 2020'nin en önemli küresel gelişmesi Kovid-19 salgınının, insan sağlığının yanı sıra devlet sistemleri, kamu politikaları, demokrasi ve güvenlik gibi konularda da etkili olduğu, bu alanlarda salgından kaynaklanan gelişmeler ve yakın geleceğe dönük beklentilerin değerlendirildiği kaydedildi.

Kovid-19 ile mücadelede devletlerin, kolluk birimlerinin varlığına daha çok ihtiyaç duyduğu ve onlara daha geniş yetkiler verildiği belirtilen raporda, bunun, dünya genelinde polisin süreçteki yükünü artırdığı ifade edildi.

"POLİSİN, VATANDAŞIN GÖZÜNDEKİ MEŞRU GÜCÜ KUVVETLENDİ"

Raporda, şunlar kaydedildi:

"Salgınla beraber Türkiye başta gelmek üzere pek çok ülkede polis teşkilatlarına yeni görevler yüklenmiştir. Bu faaliyetlerle polisin vatandaşların gözündeki meşru gücü kuvvetlenmiş, koruyucu ve kollayıcı işlevi artmıştır. Önümüzdeki dönemde, dünyadaki kolluk teşkilatlarının bünyesinde, salgın gibi olağanüstü durumlarla mücadele konusunda yeni birimlerin kurulması muhtemeldir."

Türkiye'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 ve üstü yaşlardakiler ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarının, vefa sosyal destek gruplarınca karşılandığı anımsatılan raporda, bu gruplarda kolluk birimlerinden personelin de yer aldığı aktarıldı.

Raporda, "Türkiye'de kolluğun, geleneksel görevlerini yerine getirmesi yanında sosyal devlet faaliyetlerinin başarıyla yürütülmesinde, nitelikli, eğitim düzeyi yüksek ve toplumsal çeşitliliği daha fazla yansıtan personelin sisteme katılımı belirleyici olmuştur. Son 5 yılda üçte birinden fazlası yenilenmiş olan Emniyet Teşkilatının bu süreçte hayati bir rolü olmuştur." denildi.

EVDEN HIRSIZLIK AZALDI, AİLE İÇİN ŞİDDET ARTTI

Dünya genelinde salgın sürecinde evden hırsızlık oranlarında azalma görüldüğü bilgisine yer verilen raporda, aile içi şiddet, tıbbi malzeme kaçakçılığı, sahte tıbbi malzeme üretimi, kötü amaçlı ve fidye yazılımları dahil olmak üzere siber suçlar ve internet uygulamaları temelli uyuşturucu satışının arttığına işaret edildi.

Raporda, şu tespit ve değerlendirmeler yer aldı:

"Salgın krizi, gelişmiş ülkelerin askeri ve savunma sanayisi harcamalarına yönelik ayırdığı bütçelerin, toplumlar nezdinde sorgulanmasına neden olabilir. Önümüzdeki süreçte muhtemelen çok sayıda alanda iş gücü ihtiyacı kalmayacak, buna karşılık teknik alanlarda boşluk doğabilecektir. Bu nedenle, muhtemel ihtiyaçlar doğrultusunda yeni bir eğitim planlamasının yapılması gerekecektir.

Salgın, ilerleyen süreçte insanların, yurt dışı çıkışlarında ve girişlerinde, kendi sağlıklarıyla ilgili belgeleri ibraz etme gibi yeni yükümlülükler doğurabilecektir. Salgının toplumları daha fazla dijitalleştirerek, 'dijital bir toplum' olgusunu ortaya çıkaracağı öngörülebilir. İnsanlar, teknolojik gelişmeler karşısında mevcut işlerini kaybedecek ve devletler açısından bu durum yeni güvenlik sorunları doğuracaktır."

Kovid-19'un sosyal hayata etkisini Polis Akademisi raporladı: Evdeki hırsızlık azaldı, aile içi şiddet arttı

Güncel Manşet

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