Kovid-19'u yenen Şemdinli Belediye Başkanı Saklı görevine başladı
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Kovid-19'u yenen Şemdinli Belediye Başkanı Saklı görevine başladı

Hakkari'de yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenerek evdeki karantina sürecini tamamlayan Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı görevine döndü.

15.06.2020 13:05 | Son Güncelleme: 15.06.2020 13:13

Hakkari'de yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenerek evdeki karantina sürecini tamamlayan Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı görevine döndü.

İlçede 22 Mayıs'ta Şemdinli Devlet Hastanesinde yapılan testinin pozitif çıkmasıyla hastaneye yatırılan ve tedavi sürecinin tamamlanmasıyla taburcu edilen Saklı, evdeki karantina sürecini de tamamladı.

Sabah belediye binasında personelle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi alan Saklı, daha sonra yapımına başlanan olimpik havuz inşaatında incelemelerde bulundu.

Saklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugünden itibaren görevine başladığını belirterek, kaldıkları yerden halka hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

Bu süreçte ilgilerinden dolayı bütün sağlık çalışanlarına, ilçe halkına, arayıp soran herkese teşekkür eden Saklı, şöyle konuştu:

"Halkımız, hakkımızda bazı gazetelerde çıkan spekülatif haberlere itibar etmesinler. Bütün öğrencilerimizin sağlık durumları iyi, sınava hazırlanıyorlar. İnşallah güzel başarılar elde ederler. Biz başka illerde sınava giren öğrencilere maddi imkan sağlayacağız. Onlara destek olmaya devam edeceğiz."

Kovid-19'u yenen Şemdinli Belediye Başkanı Saklı görevine başladı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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